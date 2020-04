Megosztás Tweet



Együtt a versben! – költészeti pályázatot indított a Kossuth Rádió. Április 26. éjfélig várják mindazok jelentkezését, akik szívesen szedik rímbe a gondolatait. Az alkotásokról egy három tagú zsűri is dönt, a legjobb vers írója százezer forintos díjat kap – derült ki az M1 Híradójában.

Versmaraton helyett idén versíró pályázatot hirdetett a Kossuth Rádió a Magyar Írószövetséggel közösen. Együtt a versben! – felhívással indítottak új kampányt.

Több helyezettet is díjaz a zsűri. A legjobb amatőr alkotók könyvcsomagot kapnak, míg az profi első helyezett százezer forint díjazásban részesülhet. A legjobb alkotás a Kossuth Rádióban is elhangzik majd. A kezdeményezéshez a Petőfi Irodalmi Múzeum is csatlakozott.

„A magyarok inkább költőien lakoznak, mintsem filozófiailag, tehát nekünk nincsenek nagy rendszeralkotó filozófusaink. Mi inkább versekben értjük meg a világot, tehát az, ami most történik velünk, annak a lecsapódása leginkább versekben, illetve remélhetőleg majd prózai munkákban is meg fog történni. A megfejtés vagy a világ értelmezés mindenféleképpen lírai lesz, ezért tartottam fontosnak, hogy csatlakozzunk a közmédia Együtt a versben! felhívásához” – mondta Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója.

Az elkészült pályaműveket április 26. éjfélig várják az otthonversek@mtva.hu e-mail-címre.

A címlapfotó illusztráció.