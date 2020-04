Ma kitoloncolják hazánkból a rendbontó iráni diákokat

Megosztás Tweet



Újabb 73 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1652 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az operatív törzs csütörtökön online sajtótájékoztatón számolt be a részletekről.



Három kórházban indítottak büntetőeljárást védőeszközök eltűnése miatt

A kórházparancsnokok feljelentése alapján három kórházban indult büntetőeljárás védőeszközök eltűnése miatt – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert ismertette: literes kiszerelésű fertőtlenítőszerek, szájmaszkok, kézfertőtlenítők, vizsgálókesztyűk, törlőkendők és informatikai eszközök is tűntek el az érintett intézményekből.

Az alezredes elmondta, hogy pénteken a Waberer’s logisztikai vállalat 17 fővárosi és 47 vidéki kórházba szállít egyéni védőeszközöket. Megjegyezte: a kórházakban egyheti készletnek kell rendelkezésre állnia egyéni védőfelszerelésekből.

Elhagyják az országot a szabályszegő irániaknak

Beszámolt arról is, hogy elfogtak, majd idegenrendészeti őrizetbe helyeztek egy Magyarországról kitoloncolt – korábban koronavírus-fertőzéssel kezelt – iráni állampolgárt, aki megszökött a hatósági intézkedések elől.

Őt a Terrorelhárítási Központ (TEK) kutatta fel és a Készenléti Rendőrség fogta el. Tíz társának csütörtökön kell elhagynia az országot „kíséréssel történő kitoloncolás mellett”.

Emlékeztetett arra, hogy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság azért utasította ki a tizenegy, a Dél-pesti Centrumkórházban koronavírus-fertőzéssel kezelt iráni állampolgárt, mert a kórházban márciusban kirívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsítottak, és megszegték a járványügyi zárlattal kapcsolatos szabályokat is.

A járványhelyzettel kapcsolatos büntetőeljárásokról szólva közölte:

226 eljárás indult, ebből 59 rémhírterjesztés, 26 közveszéllyel fenyegetés, 62 csalás, 13 pedig járványügyi szabályszegés miatt. Gyanúsítottként 46 embert hallgattak ki.

A kijárási korlátozással összefüggésben eddig 19 837 esetben intézkedtek, ebből 11 166-szor figyelmeztettek, 4465-ször helyszíni bírságot szabtak ki, 4206-szor pedig feljelentést tettek. Az elmúlt 24 órában Budapesten 441-szer intézkedtek, 286 embert figyelmeztettek, 76 helyszíni bírságot szabtak ki, 79 embert feljelentettek.

Szerdán tömegesen megszegték a kijárási korlátozás szabályait Szombathelyen, ahol egy zöldhulladék-tároló égett három hektáron – jelezte. A rendőrség lezárta az odavezető utat, ennek ellenére egy közeli bevásárlóközpontba körülbelül háromszáz autóban családok érkeztek, hogy figyeljék a tűzoltók munkáját.

A rendőrök kiürítették a parkolót, és ahogy vonultak el az autók, megbénították a környező utcák forgalmát is. A rendőrség a kijárási korlátozások szabályainak betartását kérte mindenkitől – ismertette.

Kiss Róbert szólt arról is, hogy az érvényben lévő hatósági házi karanténok száma csökkent, már csak 12 737 van érvényben, ugyanis a 14 napos időtartamot a legtöbben már kitöltötték.

A rendőrség 216 996 esetben ellenőrizte a hatósági házi karantén szabályainak megtartását.

Kérdésre válaszolva közölte: valóban megjelent egy fővárosi hajléktalanszállón is a koronavírus, erről szerdán értesítette őket a mentőszolgálat. A kontaktuskutatás alapján három embert azonosítottak, kettőt már meg is találtak közülük, „velük kapcsolatban a kórházi intézkedéseket megkezdték”.

Felvették a kapcsolatot a fővárosi kormánymegbízottal is, aki intézkedett az intézmény fertőtlenítéséről. Az intézményvezetőtől tudják, hogy kedd este kisebb tömeg alakult ki a szálló előtt, ezért csoportosan engedték be az embereket.

Az operatív törzs azt kérte az intézményvezetőtől, hogy ha legközelebb indokot lát a tömeges beengedésre, akkor ehhez kérje a rendőrök segítségét – ismertette Kiss Róbert. A határforgalomról azt mondta, kisebb várakozás Hegyeshalomnál van, a belépő teherforgalomban.

Már 729 koronavírusos beteg van kórházban

Újabb 73 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, és elhunyt újabb nyolc, többségében idős krónikus beteg. Ezzel 142 főre emelkedett az elhunytak száma – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos a sajtótájékoztatón.

Nőtt az orvosi ellátásra szoruló fertőzöttek száma – tette hozzá.

729 főt ápolnak, közülük, és hét gyermek van még kórházban.

Müller Cecília közölte: a kórházban kezelt fertőzöttek közül 60-an szorulnak lélegeztetőgépre, tehát az intenzív terápiás kezelésen felül a lélegeztetés is szükséges a kezelésükhöz. Mindezek miatt fontos a kórházak felkészítése, az ágykapacitás bővítése – fűzte hozzá.

Magyarországon jelenleg 1652 – a kijelölt laboratóriumokban elvégzett vizsgálattal igazolt – koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, 199-en gyógyultak meg, de az elhunytak száma is tovább nőtt, ők jellemzően valamilyen krónikus betegségben szenvedő idősek voltak – sorolta az országos tisztifőorvos.

A szakember a fertőzöttek korcsoportok közti megoszlásáról szólva elmondta: 35 százalékuk 70 év feletti, 30 százalék 50-69 év között, 23 százalék 30-49 év közötti, 10 százalék 15-29 év közötti, a fertőzöttek 2 százaléka pedig ennél fiatalabb. A fertőzöttek területi megoszlására jellemző, hogy 60 százalékuk a fővárosban illetve Pest megyében koncentrálódik.

A fertőzés terjedése egyelőre egyenletes, „nem robbant be”. Az egyetlen fertőzési góc egy idősotthon – jegyezte meg Müller Cecília.

Elmondta: megkezdődött az idősotthonok ellenőrzése. 11 intézményben észleltek koronavírusos megbetegedést, de nagyobb számban csak két helyen, a Pesti és a Rózsa úti otthonban, a többi idősotthonban 20-nál kevesebb a fertőzöttek száma.

A Pesti úti otthonban még zajlik a vizsgálat, ennek részeként az orvosi ellátás folyamatosságát is ellenőrzik – tette hozzá. A szakember kitért arra is: a koronavírusos beteg sok esetben otthon is gyógyulhat.

Akinek az állapota kórházi ellátást tesz szükségessé, annak a hazabocsátására vagy akkor kerülhet sor, ha már két negatív tesztet produkált, vagy ha jó állapota miatt már nem indokolt kórházi kezelése, de még pozitív a tesztje, akkor otthon kell elkülöníteni. Aki nem koronavírus-fertőzöttként kerül kórházba, azt elbocsátása után 14 napig kell elkülöníteni.

További idősotthonokat is ellenőriznek

Müller Cecília újságírói kérdésre elmondta: az állami mellett az önkormányzati, egyházi, illetve magánfenntartású idősek otthonait is ellenőrizni fogják. Ezekre az intézményekre fenntartótól függetlenül egyforma követelmények vonatkoznak és egyformán is fogják azokat ellenőrizni.

Kérdésre válaszolva a szakember arra figyelmeztetett, hogy

a textilmaszkokat használat után nyomban ki kell mosni és fertőtleníteni, tartós használat esetén pedig 4 óránként.

Arra a kérdésre, mi lehet az oka, hogy míg más országokban napról napra sok száz vagy ezer új fertőzöttet is találnak, addig Magyarországon csak néhány tucatnyit, a tisztifőorvos úgy válaszolt: ez jelentheti azt, hogy időben sor került a korlátozásokra, az emberek fegyelmezetten betartják azokat, így pedig a hatóságoknak sikerül kordában tartani a járványt.

Müller Cecília elmondta azt is, hogy 11 szociális intézményben tudnak fertőzöttekről, ezek között azonban nincs gyermekintézmény.

A címlapfotó illusztráció.