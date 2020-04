Változások a felvételinél, a záróvizsgánál, és a diplomaszerzésnél is a járvány miatt

Több, a felsőoktatási felvételit, illetve a záróvizsgákat és a diplomaszerzést is érintő változásról is döntött a kormány. Az intézkedések célja az, hogy a mostani, a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben – a nehézségek ellenére is – a lehető legteljesebben szolgálja a rendszer a fiatalok érdekeit – mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára.