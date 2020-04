Újabb tizenkét krónikus beteg életét követelte a koronavírus

Újabb 67 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1579 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt újabb 12 beteg. Ezzel 134-re emelkedett az elhunytak száma. Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, az idős, krónikus betegek a legveszélyeztetettebbek. Az elmúlt 24 óra áldozatai is valamilyen alapbetegségben szenvedtek. Így egyebek közt szív- és érrendszeri betegségben, daganatos betegségben, krónikus veseelégtelenségben, szívritmuszavarban, cukorbetegségben, érelmeszesedésben, de volt stroke-on átesett beteg is.

A legfiatalabb elhunyt 64, a legidősebb 89 éves.

Az emelkedő fertőzési számmal szemben viszont már 192-en gyógyultan távoztak a kórházból.

