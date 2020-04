Bárki szembetalálkozhat álhírekkel a közösségi médiában

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány megjelenése óta egyre több álhír jelenik meg az internetes felületeken. Az álhírgyártók a köznyugalom megzavarására alkalmas tartalmaknak kattintásvadász címeket adnak, hogy minél több, alkalmanként több százezer felhasználóhoz jussanak el. Szakértők szerint mivel a kijárási korlátozás miatt mindenki otthon tölti az idejét, az internetes portálokon próbál tájékozódni, emiatt jelenleg nem lehet elkülöníteni egy csoportot, amelynek tagjaira kimondottan veszélyes lenne az álhírek terjedése.

Eddig több tucat kamuportált és a hozzájuk kacsolódó Facebook-oldalt üzemeltető hálózatot lepleztek le a rendőrök. Az elkövetők többek között a koronavírus magyarországi megjelenésével kapcsolatban közöltek valótlan cikkeket – tette közzé a rendőrség a honlapján. Ilyenek voltak azok a cikkek is, amelyek azt terjesztették, hogy Magyarországon már januárban több magyar állampolgár halt meg a koronavírus-fertőzés miatt, holott ekkor a járvány még nem jelent meg az országban.

Az álhírek gyorsan terjednek

Az elkövetők a köznyugalom megzavarására alkalmas tartalmakat kattintásvadász címekkel látták el, hogy azok minél több, alkalmanként több százezer felhasználóhoz jussanak el. Az álhírek gyors terjedését mi sem bizonyítja jobban, mint a neves CNN-riporter tevékenysége, aki gyakorlatilag

csak álhírekből készült fel a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel való beszélgetésére.

Bár Szijjártó Péter szembesítette őt a valótlanságokkal, ez Christiane Amanpourt nem zavarta.

Leginkább a valós tények foglalkoztatják az embereket

Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, az intézet munkatársai minden reggel összegyűjtik az elmúlt huszonnégy órában az online felületeken és a közösségi médiában megjelent koronavírus-járvánnyal kapcsolatban a fontos témákat,

azt keresve, hogy mely témák formálják a közvéleményt, legyen az akár valós vagy valótlan hír.

Hozzátette, mind a valós, mind a valótlan hírek terjesztésének megvan a jelentősége. A közvélemény formálásában érdemes látni azt, hogy melyek azok a fajsúlyosabb kérdések, problémák, amelyek a járvánnyal kapcsolatban beszédtémát jelentenek.

A napi összegzésekből kiderült, hogy leginkább a valós tények foglalkoztatják az embereket, de

sajnos akár szándékosan, akár pedig óvatlanul,

olyan hírek is megjelennek a közösségi médiában, amelyek első ránézésre is valótlan állításnak minősülnek.

Boros Bánk Levente azt is elmondta, naponta húsz-huszonöt olyan témát tudnak megkülönböztetni, amely kizárólag a koronavírus-járványhoz kapcsolódó veszélyekkel összefüggésben jelenik meg. Hozzátette, az összegyűjtött témák, hírek legnagyobb részben hivatalos forrásból származnak.

Mindenkit veszélyeztet az álhírekkel való találkozás

Palócz André, a Századvég elemzője elmondta, mivel a kijárási korlátozás miatt mindenki otthon tölti az idejét, így az internetes portálokon próbál tájékozódni. Emiatt jelenleg nem lehet elkülöníteni egy csoportot, amelynek tagjaira kimondottan veszélyes lenne az álhírek terjedése.

Hozzátette, a múlt héten a Századvég által publikált tanulmányból kiderült, hogy

a magyar médiában hetvenkét álhír terjed,

vagyis olyan információ, amely félelemkeltés céljából félrevezető információt tartalmaz.

„A Századvég már 2008-ban foglalkozott az álhírekkel, hiszen ez nem egy új keletű jelenség” – mondta. Hozzátette, az Amerikai Egyesült Államokban a 2018-as félidős választási kampányban is felmerült ennek a veszélye. Most már azonban Európát, Magyarországot is érinti ez a téma.

Nehéz megtalálni az egyensúlyt a sajtószabadság és a megfelelő tájékoztatás között

Palócz André kiemelte, nehéz megtalálni az egyensúlyt a sajtószabadság és a megfelelő tájékoztatás között. Hozzátette,

jó irányadó például a mostani, az Országgyűlés által elfogadott módosítás,

amely kifejezetten a különleges jogrend idejére vonatkozó tényeket és intézkedéseket nem jó színben feltüntető cikkekre céloz. A módosítás kimondja, veszélyhelyzet idején elsősorban a veszélyhelyzeti tájékoztatás, a valós adatok közlése a legfontosabb cél.

