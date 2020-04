Jobban tudunk koncentrálni hitünk megélésére

A koronavírus-járvány terjedésének következtében idén talán még nagyobb figyelmet fordítanak a húsvét előtti napokra azok is, akiknek életében a vallás nem képezi a mindennapok részét. Pozitívan kell a kialakult helyzettel szembenézni a szakértő szerint, és arra kell koncentrálni, hogy most olyan cselekvéseket is végezhetünk, amelyekre a rohanó mindennapokban nem jutott időnk.