Kilenc krónikus, idős beteg hunyt el a koronavírus miatt egy nap alatt

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 817 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 9 idős, krónikus beteg, ezzel 47 főre emelkedett az elhunytak száma.

A 39. halálos áldozat egy 61 éves, krónikus veseelégtelenséggel, anyagcserével és daganatos betegséggel kezelt nő.

A 40. egy szintén daganatos betegségben, valamint sclerosis multiplex-ben és magasvérnyomással küzdő, 67 éves nő.

A 41. elhunyt egy magasvérnyomással, krónikus tüdőbetegséggel és krónikus veseelégtelenséggel is diagnosztizált, 84 éves férfi.

A 42. egy érelmeszesedéses, krónikus obstruktív tüdőbeteg 72 éves férfi volt.

A 43. elhunyt szintén krónikus obstuktív tüdőbetegségben szenvedő 65 éves férfi.

A 44. egy 77 éves nő, aki magasvérnyomással, szív- és érrendszeri, nyirokrendszeri, illetve autoimmun betegséggel is kezeltek.

A 45. halálos áldozat egy combnyaktörést szenvedett, magasvérnyomással is diagnosztizált 82 éves férfi.

A 46. koronavírus-fertőzés miatt elhunyt egy 84 éves, magasvérnyomással küzdő, traumás fejsérülés szenvedő férfi.

A 47. egy 92 éves, anyagcsere betegséggel, krónikus veseelégtelenséggel, daganatos betegséggel, szív- és érrendszeri betegséggel is kezelt férfi volt.

A fertőzöttek és a halálos áldozatok emelkedő száma mellett már 71-en gyógyultan távoztak a kórházból.

