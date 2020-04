A koronavírus miatt számos pályázatot átütemez a Nemzetpolitikai Államtitkárság

Megosztás Tweet



A Nemzetpolitikai Államtitkárság továbbra is azon dolgozik, hogy a járvány miatt lezárt határok, és az elmaradó személyes találkozások ellenére folyamatos legyen a kapcsolattartás a külhoni magyar közösségekkel. A veszélyhelyzet miatt azonban számos programot leállítottak és átütemeztek, ilyen a Határtalanul diákutazás, vagy a Szülőföldön magyarul pályázat, de a jelenleg futó egyéb pályázatokat is átalakítják.

A kép illusztráció (Fotó:MTI/Krizsán Csaba)

A dél-erdélyi Lupényban élő Orosz Erzsébet az anyaországi Petőfi Program egyik ösztöndíjasa. A koronavírus járvány miatt ő is a négy fal közé kényszerült, ám az internet segítségével továbbra is tartja a kapcsolatot a Hunyad megyei magyarokkal, és a többi ösztöndíjassal, akikkel együtt rajzpályázatot és szavalóversenyt szerveznek online módon, hogy küldetésüket, a szórványmagyarság identitásának megőrzését a megváltozott körülmények között is folytatni tudják.

Minden ösztöndíjast bátorítanak a karitatív tevékenységre

A magyar kormány nem állította le sem a Petőfi, sem a diaszpórában működő Kőrösi Programot.

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az M1 Kárpát-medence című műsorában elmondta, minden ösztöndíjas otthoni tevékenységet folytat, illetve távmunkából látja el feladatait. Hozzátette, a résztvevőktől kérik, ahol van mód és lehetőség ott végezzenek karitatív tevékenységet is, az általuk ismer közösségeken belül támogassák az időseket.

Számos programot átütemeztek

Potápi Árpád János elmondta, augusztus 31-ig a Nemzetpolitikai Államtitkárság semmilyen rendezvényt nem szervez, és rendezvényeket, utazásokat, találkozókat, nagyobb tömeges összejöveteleket sem támogatja. Hozzátette, nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, de úgy véli, ha túl is leszünk a járványon nyár közepéig, utána sem az lesz a legfontosabb feladat, hogy testvértelepülési, vagy egyéb találkozókat koncerteket szervezzenek hanem az, hogy a járvány okozta helyzetből minél gyorsabban ki tudjon lábalni Magyarország és az egész Kárpát-medence.

Számos olyan program, ami a jelenlegi nehéz helyzetben létfontosságú, mint például

a kárpátaljai szociális program tovább folytatódik.

Az államtitkár abban bízik, hogy az elmúlt évtized nemzetpolitikájának köszönhetően olyan erős kötelék alakult ki az anyaország, és a külhoni nemzetrészek magyarsága között, ami kiállja a próbát a mostani időszakban is.

Az idei év az erős magyar közösségek éve, és most már nyugodtan mondhatjuk, hogy a nemzeti szolidaritás éve is. Jelenleg a legfontosabb feladat szeretteink védelme és a járvány megfékezése, majd ezt követően kárpát-medencei összefogással a korábbi együttműködések újjáélesztése.

A címlapfotó illusztráció.