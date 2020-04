Hamis kézfertőtlenítőket reklámoztak

Álhírek, rémhírek és megtévesztő hirdetések is terjednek a járvány idején. Százával jelennek meg a hamis állítások és cikkek a koronavírus-járvány kapcsán az interneten. Úgy tűnik, sokan hasznot is akarnak húzni a mostani helyzetből. A kormány egyik vegyipari laborjában fertőtlenítőket vizsgáltak, és huszonkilencből nyolc nem ment át a vizsgán, olyan is volt, amelyiknek semmilyen fertőtlenítő hatása nem volt – derült ki az M1 Híradójából.