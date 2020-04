A kijárási korlátozás betartását szombaton is ellenőrizték

Ahogy azt az elmúlt egy hétben megszokhattuk, szombaton is rendőrök ellenőrizték az utcákat, hogy a kijárási korlátozás szabályait mindenki betartsa. A jó időben többen kimentek a szabadba sportolni, kirándulni, de fontos, hogy az óvintézkedéseket így is mindenkinek be kell, be kellene tartania – hangzott el az M1 Híradójában.