Plébánosok azt tapasztják, hogy a koronavírus-járvány kezdete óta egyre nagyobb az igény a lelki segélynyújtásra. Mivel a kormány intézkedéseinek megfelelően nem tarthatnak nyilvános szentmiséket, igyekeznek minél szélesebb körben élérni a híveket, és több plébánia online közvetíti a szentmiséket.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Egy héttel ezelőtt Ferenc pápa rendkívüli Urbi et Orbi áldását adta Róma városára és a világra a koronavírus-járvány megfékezése érdekében.

A katolikus egyházfő az üres Szent Péter téren bemutatott imádságát és az azt követő áldást a tömegkommunikációs eszközök segítségével hívők tízmilliói követhették élőben. A járvány sújtotta időszakban ezeknek az eszközöknek a jelenléte fontos lett a hívők számára, hiszen a hit gyakorlása ebben a nehéz időszakban talán még fontosabb.

Már többször is előfordult, hogy nem látogathatták a hívek a templomokat

Török Csaba római katolikus pap, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia televíziós referense a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában elmondta, a történelem során többször is volt példa arra, hogy a hívők nem látogathatták a templomokat.

Hozzátette, a középkorban különböző járványok idején akár egész városokat, régiókat zártak el a külvilágtól, ilyenkor pedig, a mostani helyzethez hasonlóan, a hívők nem látogathatták a templomokat. Emellett a középkorban

az egyház által kiszabott egyik legsúlyosabb büntetések között tartották számon

azt, amikor az egyház vezetői megtiltották egyes régiók lakói számára, hogy látogassák a templomokat. Ezekben a térségekben a hívők számára a papok nem szolgáltathattak ki egyetlen szentséget sem.

A bajban mindig Istenhez fordulunk

Monostori László esperes, plébániai kormányzó elmondta, amikor az egészségügyi vészhelyzet elkezdődött Magyarországon, egyre többen kezdték látogatni a szentmiséket, a templomokat. Ez is bizonyítja, hogy az emberek a lelkük mélyén még mindig úgy érzik, hogy baj esetén Istenhez kell fordulniuk segítségért.

Hozzátette, már lassan két hete, a kormány intézkedéseinek megfelelően nem tartanak, tarthatnak nyilvános szentmiséket. Éppen ezért minden plébánia igyekszik megteremteni azokat az új utakat, amelyen keresztül elérhetik a híveket.

Az online tér nyújt segítséget

Monostori László elmondta, az újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit-plébánián több módszerrel is próbálkoznak, elindították például a plébániai hírlevelet, amire néhány nap alatt több százan iratkoztak fel. Emellett

a közösségi oldalon élőben közvetítik a szentmiséket,

illetve egy-két alkalommal élő videós bejelentkezésekkel is lelki táplálékot nyújtanak a híveknek. Videókonferencián pedig hittanórákat tartanak.

Kálmán Antal, a Béke téri Szent László-templom plébánosa elmondta, több plébániát is villámcsapásként ért az új helyzet, hiszen nem voltak hozzászokva a tömegkommunikációs eszközök ilyen szintű használatához. Hozzátette, úgy tapasztalja a plébánosok sikeresen vették az akadályokat.

Azt is elmondta, a koronavírus-járvány az egyházak életében már több újítást is hozott, hiszen az online misék közvetítése mellett már több plébánia is lehetőséget biztosít az online jegyesoktatásra is.

