Új havi téma jelent meg a Gyerekaneten.hu-n, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szülőknek szóló, szótárformában szerkesztett információs felületén.

Az NMHH kommunikációs igazgatóságának csütörtöki közleménye szerint az egy hónapja indult és már majdnem 280 ezer oldalmegtekintésnél járó honlap a távoktatásnak szenteli új, áprilisi témáját.

Hozzátették, a digitális távoktatási helyzetről gyűjtött tapasztalatait Balatoni József történelemtanár, a Felelős Szülők Iskolája szakértője foglalja össze, és ad néhány túlélési tippet a szülőknek. A havi témához illesztett kvíz az internetes zsargon barátságos, pozitív, támogató kifejezéseit kérdezi ki – írták.

Az oldal más szócikkei is segítséget nyújthatnak a járványhelyzetből adódó különleges időszak átvészeléséhez: a Szülői felügyelet azokat a műszaki lehetőségeket listázza, amelyekkel akkor élhetnek, ha most kisebb gyermekeiket is muszáj volt beengedniük a digitális térbe.

Frissült az NMHH honlapján elérhető gyűjtemény is, amely a legnépszerűbb szűrőszoftvereket tekinti át – fűzték hozzá, azzal együtt, hogy a digitális otthoni tanulás helyzetében érdemes a Gyerekaneten Képernyőidő vagy Korhatár szócikkeit átolvasva a családi szabályokat is újra átgondolni.

A Tényellenőrzés és Álhír szócikkek pedig a járvánnyal együtt terjedő új álhírözönben ajánlanak alkalmazható segédeszközöket.

Kitértek arra is, a március elsején indult Gyerekaneten szülői információs felületet már több mint 80 ezren keresték fel. A látogatók leggyakrabban a szótárszekcióban böngésztek, átlagosan több mint három percet töltöttek a szleng kifejezések olvasgatásával.

A honlap tartalmai részben átalakultak a működés első hónapjában: a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány gyerekjogi követei – 14-17 éves gyerekek az ország különféle régióiból – átvizsgálták a szlengszótár teljes állományát, és javaslataik nyomán a szerkesztők a szótárból töröltek bizonyos kifejezéseket, módosítottak jelentéseket, magyarázatokat és új elemeket is felvettek.