Folyamatosan ellenőrzi a rendőrség a rendkívüli intézkedések betartását – közölte az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa, Kiss Róbert. A kijárási korlátozást, az üzletek korlátozott nyitvatartását, valamint a házi karantén szabályainak betartását is ellenőrzik. Úgy fogalmazott, a bevezetett rendkívüli intézkedések hozzájárultak a járvány elleni védekezés hatékonyságának növeléséhez, valamint a fertőzések számának csökkentéséhez, ezért azok hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig fenntartják – hangzott el az M1 Híradója.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)

Folyamatosan érkeznek kamionok Horvátország irányából a letenyei határátkelőhöz, hogy beléphessenek Magyarország területére. Az ellenőrzés a koronavírus-járvány miatt egészségügyi felmérésből és a papírok ellenőrzéséből áll, melynek célja, hogy a szakemberek kiszűrhessék a járványgyanús eseteket.

Az ellenőrzés mindössze egy percet vesz igénybe. Amíg a mentőszolgálat tagja megméri a sofőr testhőmérsékletét, addig a rendőr a papírokat és a szállítmányt is ellenőrzi.

Nemcsak a határokon, hanem országszerte ellenőriznek a rendőrök a koronavírus-járvány miatt. A városokban kiemelten vizsgálják, hogy az emberek betartják-e a kijárási korlátozás szabályait. Többek között azt, hogy 9 és 12 óra között csak a 65 év felettiek mehetnek be a boltokba és piacokra vásárolni. Ilyenkor elkérhetik a személyi igazolványt is, amelyből kiderül az életkor.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa kiemelte, hogy folyamatosan ellenőrzi a rendőrség a kijárási korlátozások betartását, de a cél nem a büntetés, hanem a koronavírus-járvány megállítása.

A koronavírus miatt a szakemberek folyamatosan felhívják a figyelmet, hogy a megfelelő távolságtartással, ami minimum 1,5 méter, tovább csökkenthető a megfertőződés veszélye.

A szakemberek szerint nemcsak az otthonunkon kívül, hanem hazaérve is be kell tartani bizonyos higiénés szabályokat, ugyanis a vírus a ruhánkon is megtapadhat.

Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a koronavírus nem ismer területi határokat, éppen ezért úgy kell megtenni minden elővigyázatossági és óvintézkedést, mintha mi is fertőzöttek lennénk.