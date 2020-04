Ma 93 éve született Puskás Ferenc

Ma lenne 93 éves Puskás Ferenc. Az Aranycsapat legendás labdarúgója talán még ma is a leghíresebb magyar sportoló, nevét minden földrészen ismerik.

Az elsők között publikált szerda reggel egy átfogó cikket a Budapest Honvéd labdarúgócsapata.

A kispesti egyesület, amelynek központjától, stadionjától alig néhány méterre nevelkedett Puskás, karrierjének legfontosabb állomásairól tesz említést ebben az írásában. A megemlékezést azzal zárják, hogy ma már mindenki tudja, hogy 1927. április 1-jén futballzseni született.

Az ismert járványhelyzetben sajnos a különböző megszokott ünneplések elmaradnak, így a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) is közösségi oldalán emlékezett meg Puskás Ferencről. Az MLSZ egy rövid kisfilmet is közzétett Puskás Öcsi, mert így becézték, tiszteletére.

A közmédia birtokába került a legendás labdarúgó születési anyakönyvi kivonata, amely szerint Puskás 1927. április 1-jén született. Ez azért fontos, mert ő nagyon sokáig április 2-án ünnepelte születésnapját, ráadásul a másodikai dátumot édesanyja is megerősítette.

Puskás a Kispesti AC felnőttcsapatában, ma ismert nevén a Honvédban már 16 évesen bemutatkozott, a válogatottban első meccsét 18 esztendősen játszhatta.

1945 és 1956 között szerepelt címeres mezben,

a mai napig ő a legeredményesebb magyar játékos,

84 gólt szerzett a válogatottban. Az Aranycsapat sikereit széles körben ismerik, de érdemes feleleveníteni, hogy 1952-ben olimpiát nyertek, 1953. november 25-én legyőzték az angolokat 6-3-ra, ez volt az évszázad mérkőzése, a magyar labdarúgás jeles napja.

1954-ben jött az angolok elleni 7-1-es visszavágó, majd a világbajnokság Svájcban, ahol egészen a döntőig eljutott a magyar csapat.

Klubszinten is számos sikert ért el

A kispestiek mezében Puskás több gólt lőtt, mint ahány meccsen pályára lépett. Öt magyar bajnoki címet ért el a csapat.

Az 56-os forradalom hatására legendás labdarúgónk külföldön telepedett le, több mint három évtizedet élt szinte megszakítás nélkül távol a hazájától. A Real Madridnál ért el fantasztikus sikereket. Háromszor megnyerte a bajnokcsapatok Európa-kupáját (BEK), és két másik döntőt is játszott a BEK-ben, ráadásul máig csak neki sikerült egyetlen BEK-döntőn négy gólt szereznie. Ez 1960-ban, a Frankfurt ellen 7-4-re megnyert fináléban sikerült.



Puskás emlékét Prima Primissima díjas kollégánk, Novotny Zoltán is felelevenítette.

Aktív pályafutását 1966-ban fejezte be

Aktív pályafutását 1966-ban, 39 évesen fejezte be Puskás, majd az edzői pályát választotta. Az Antarktisz kivételével minden kontinensen dolgozott, trófeákhoz segített görög, ausztrál, egyiptomi és paraguayi csapatokat. Népszerű volt,

legnagyobb sikerét 1971-ben, a Panathinaikosz edzőjeként érte el,

amikor döntőbe juttatta a görög együttest a BEK-ben.

Magyarországra 1991-ben költözött haza végleg, két évvel később négy mérkőzésen irányította a magyar válogatottat.

2006. november 17-én hunyt el Puskás Ferenc – emlékét örökké őrizni fogja a világ.

Köztereket, létesítményeket, klubokat, díjakat neveztek el róla. Például a tavaly novemberben a fővárosban átadták az új Puskás Arénát, amelynek már az elődje is a nevét viselte. Az év legszebb gólja elismerést is róla nevezték el, a Puskás-díjat tavaly Milánóban Zsóri Dániel vehetette át. A felcsúti Pancho Aréna és a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia is a magyar kiválóság nevét viseli.