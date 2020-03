Többször is ellenőrzik a korlátozó intézkedések betartását

Kedden is országszerte ellenőrizték a hatóságok a kijárási korlátozás szabályainak betartását. A rendőrök és a katonák szombat óta fokozottan vizsgálják az élelmiszerüzleteket, a drogériákat és a piacokat, hogy az emberek betartják-e az előírásokat. Emellett azt is nézik, hogy azok, akik hatósági házi karanténban vannak, nem hagyják-e el a lakásukat. A többség továbbra is betartja a szabályokat – hangzott el az M1 Híradójában.