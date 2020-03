Még jobban figyeljünk a megtévesztő hirdetésekre

Egyre többen próbálnak hasznot húzni a koronavírus-járványból. A Gazdasági Versenyhivatal több weboldalt is vizsgál. Arra hívják fel a figyelmet, hogy most még jobban figyeljünk oda az árulkodó jelekre: a „vírusölő”, az „egyedülálló gyógyhatású”, valamint a „szakértők által ajánlott” jelzők megtévesztők lehetnek, ahogy az is, ha a termékből a hirdetés szerint már csak néhány darab van – hangzott el az M1 Híradójában.