ÉLŐ: tájékoztatót tart az operatív törzs

A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatót tart.

Cikkünk frissül.

Látható lesz a koronavírus miatt elhunytak kora, neme és krónikus alapbetegségei is

Keddtől változik a koronavírus-járvány magyarországi adatainak közlése, látható lesz az elhunytak kora, neme és krónikus alapbetegsége(i) is – fejtette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs keddig online sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: egy nap alatt 46-tal emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, míg egy esettel nőtt a haláleset száma, ami így már 16. Kiemelte, hogy eddig valamennyi elhunyt esetében valamilyen krónikus betegségben szenvedtek az áldozatok.

Kitért arra is, hogy jelentősen nőtt az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok száma is, valamint jó hírekről is beszámolt, mint elmondta: folyamatosan távoznak gyógyultak az intézményekből. Összesen már 37-en gyógyultak meg a fertőzésből.

Több mint száz büntetőeljárás indult

Hatályba lépett a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, amely a veszélyhelyzet megszűnéséig hatályban marad – hangsúlyozta Kiss Róbert alezredes a sajtótájékoztatón.

„Az elmúlt három napban összesen 943 rendőri intézkedésre került sor. Ezek jelentős része, 822 figyelmeztetés volt, 90 viszont szabálysértéssel, 13 pedig helyszíni bírsággal zárult. Emellett továbbra is folyamatosan ellenőrzik a rendőrök 9448 házi karantént” – fűzte hozzá Kiss Róbert.

Kifejtette, hogy a vészhelyzetben eddig összesen 103 büntetőeljárást indított a rendőrség, 26-ot rémhír-terjesztésért, 19-et közveszéllyel fenyegetés, 22-öt csalás miatt, 9-et pedig járványügyi szabályszegéssel összefüggésben.

A címlapfotó illusztráció.