Valamennyi egészségügyben dolgozónak szüksége van a társadalom támogatására

Mind szakmailag, mind lelkileg óriási kihívás előtt állnak az orvosok és a nővérek. Az M1 munkatársai a Dél-pesti Centrumkórház intenzív osztályának vezetőjével beszélhettek. Bobek Ilona elmondta: gyökeresen felfordult az életük, rengeteg a dolguk, és a legtöbben a családjukkal sem találkozhatnak, valószínűleg még sokáig – hangzott el az M1 Híradójában.

A Szent László kórház valamennyi dolgozónak speciális védőfelszerelést kell hordania. Fontos az elővigyázatosság, hiszen itt látják el a legtöbb koronavírusos beteget hazánkban.

A járvány kezdete óta a kórházban nemcsak a betegellátás menete, a munkaidő is átalakult. Káposztás-Benedek Eszter, az intenzív osztály vezető szakápolója korábban arról beszélt, hogy saját hozzátartozóikkal is alig érintkeznek, hiszen nemcsak a munkában, a magánéletben is szigorúbban kell követniük a higiéniai és távolságtartási szabályokat.

Bobek Ilona, a kórház intenzív osztályának vezetője az M1-nek azt mondta: gyökeresen megváltozott az életük. A legnehezebb feladat a nagyobb betegcsoportok ellátása.

Ebben a helyzetben különösen nagy szükségük van az emberek támogatására. Hozzátette, nemcsak neki, a kórház többi dolgozójának is nehéz volt alkalmazkodni a kialakult helyzethez, több kollégája például családját védve elköltözött otthonról, ami ugyancsak nagy lelki megterhelést jelent.

Az osztályvezető azt mondta: az első hét volt a legkritikusabb időszak, hiszen ekkor még senki sem ismerte a vírust. A doktornő ekkor úgy döntött, hogy ő maga is egy időre beköltözik a kórházba, így mutatva példát kollégáinak.

A címlapfotó illusztráció.