Továbbra is dübörög a Maradj otthon! kampány. Egyre többen és egyre hangosabban kérik mindenkitől, hogy ha nem muszáj, inkább ne menjen sehova! Zenészek, sportolók és ismert emberek csatlakoznak napról-napra az akcióhoz – hangzott el az M1 Híradójában.

Hetek óta tart a kormány koronavírus elleni kampánya, amelynek Győrfi Pál az arca. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője legutóbb fiával készített egy videót, amelyben közösen is arra hívják fel a figyelmet, hogy aki teheti, az maradjon otthon. A videót Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta közösségi oldalán azzal az üzenettel: „Nem lehet elégszer elmondani, #vigyázzunkegymásra”

Balázs Klári és Korda György is arra kér mindenkit, főként az időseket, hogy maradjanak otthon, ahogy azt ők is teszik. Ezen ugyanis emberi életek múlhatnak. Az M1-en azt mondták: sok mindent átértékel az ember ebben a helyzetben.

Továbbra is sok zenész kampányol az otthonmaradás mellett. Élő koncertekkel és beszélgetésekkel, naponta több előadó is jelentkezik online, a Maradj Otthon! Fesztivál közösségi oldalán is.

Rendhagyó módon készült Deniz legújabb: Itthon maradok című dalának most megjelent közösségi klipje. Ismert emberek és civilek közösen figyelmeztetnek arra, hogy komolyan kell venni a koronavírus-helyzetet és otthon kell maradni. Bárki lehet ugyanis vírushordozó, anélkül, hogy tudná.

Nemcsak zenészek, hanem egyre több sportoló is buzdít az otthonmaradásra. Kozma Dominik világ- és Európa-bajnoki bronzérmes úszó édesanyját is erre kéri, aki születésnapját ünnepli, mivel fizikailag nem lehet most mellette, az M1-en keresztül üzent neki.

Az idősek legfőbb védelmét az szolgálja, ha nem találkoznak mással – hangsúlyozta ismét az országos tiszti főorvos. Müller Cecília kiemelte: az idősek csak akkor éljenek a délelőtti vásárlás lehetőségével, ha nagyon muszáj. A tiszti főorvos hozzátette: a legfontosabb most az, hogy minimálisra csökkentsük a társas érintkezést. Ezt szolgálják a kijárási korlátozással bevezetett szigorítások is.