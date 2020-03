Több üzletlánc is úgy döntött, mostantól határozatlan ideig zárva tart

A boltok is kénytelenek voltak alkalmazkodni az új előírásokhoz, több üzletlánc is úgy döntött, mostantól határozatlan ideig zárva tartanak. Ruhát, cipőt, játékot és könyveket például csak rendelni lehet, és az éttermekre is szigorúbb szabályok vonatkoznak. Mostantól helyben egyáltalán nem lehet ételt fogyasztani, csakis elvitelre lehet rendelni. Közben a fogyasztóvédelem nem pihen: folyamatosan ellenőrzik az üzleteket és a webshopokat – hangzott el az M1 Híradójában.