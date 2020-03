Balázs Klári és Korda György is az önkéntes karantént választotta a koronavírus terjedése miatt. Másokat is arra kértek, leginkább az idősebb korosztályt, hogy maradjanak otthon, mert ezen most emberi életek múlhatnak.



Balázs Klári az M1 műsorában elmondta, három hete senki nem lép be a lakásukba. Hozzátette, mindenkit arra biztatnak, hogy tartsák be a szabályokat és maradjanak otthon, csökkentsék a személyes kontaktusok számát, mert a jelenlegi helyzetet csak így lehet leküzdeni. A fiatalokat pedig arra kéri segítsék az idős családtagjaikat, ismerőseiket, szomszédaikat, hogy ők ne kelljen elhagyják otthonaikat.

„A koronavírus miatt kialakult élethelyzet mindenkit szokatlan helyzet elé állít” – mondta Korda György. Hozzátette, az önkéntes karantént számos trükkel elviselhetővé lehet tenni. Egy ilyen trükk lehet, hogy minden nap kitűzünk egy célt, elhatározhatjuk, hogy egy kicsit többet sportolok mint eddig, vagy olyan hobbinknak szenteljük a napot, amire normál körülmények között sokkal kevesebb időnk jut.

„A nehéz időszakban az is segít, ha naponta többször is felhívjuk barátainkat” – tette hozzá Balázs Klári.