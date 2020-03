Úgy helyezzük fel a maszkot, hogy a házból kilépve ne kelljen igazítsunk rajta

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Komka Péter)

A koronavírus-járvány terjedése óta szinte napi témává vált a szájmaszkok használatának kérdése. A gyógyszertárakat többször is megrohamozták az emberek, hogy minél több szájmaszkot szerezzenek be. De mire is kell figyelnünk a szájmaszkok használatakor?

„Az általános orvosi és otthon készített szájmaszkok körülbelül 89 százalékban szűrik ki a vírusokat, baktériumokat a levegőből. Hozzátette, ezt már egy 2003-ban publikált angol cikk is megerősítette” – modta Fekete Ferenc urológus a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

Emellett a maszkok viselése azt is meggátolja, hogy orrunkhoz szájunkhoz érjünk kezünkkel. Persze, azokat a személyeket irritálhatja a maszk, akik nincsenek hozzászokva annak mindennapi viseléséhez. Éppen ezért, csak akkor viseljünk maszkot, ha kimegyünk a lakásból bevásárolni, fontos ügyeinket elintézni.

Mielőtt feltennénk a maszkot alaposan mossunk kezet, és hazaérve a maszk levétele előtt is tisztítsuk meg kezünket. Az is fontos, hogy úgy helyezzük el az arcunkon a maszkot, hogy a házból kilépve már ne kelljen igazítanunk rajta, kerüljük, hogy kezünkkel hozzáérjünk az arcunkhoz.

„Ha valakinek kevés maszkja van, és nem tudja cserélni minden nap, kendőt vagy házi készítésű maszkot használ, akkor hazaérve enyhén klóros vagy más fertőtlenítős vízben áztassa be tíz percre majd öblítse ki és szárítsa meg, vagy ami még hatásosabb, forró vasalóval szárítsa ki” – mondta Fekete Ferenc.

