A Türk Tanácson keresztül kapott segített Magyarország a koronavírus elleni védekezésben

Hosszú küzdelemre kell számítanunk a koronavírus ellen: több területen is védekeznünk kell – írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán péntek hajnalban megjelent bejegyzésében. A külgazdasági és külügyminiszter közölte: az egészségügyi védőfelszerelések biztosítása érdekében Magyarország a Türk Tanácshoz is fordult, és két országtól, Törökországtól és Üzbegisztántól már kaptunk is segítséget.