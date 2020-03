Nő az igény a vasúti szállítás iránt a járványhelyzetben

Az európai áruforgalomban nő a vasút iránti igény, mert miután számos határon szigorították az ellenőrzést, a kamionok menetideje kiszámíthatatlanná vált, a tehervonatok viszont folyamatosan közlekedhetnek – mondta a Világgazdaságnak Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria (RCH) elnöke.

Megváltozott a megbízások összetétele is, főleg a leállt autóiparral és építkezésekkel összefüggő áru és nyersanyag volumene esett, továbbá áprilisban ötödével csökkenhet az üzemanyag-forgalom is, ami szintén kihatással lehet a vasúti fuvarozásra. Eközben megugrott a lakossági ellátást kiszolgáló, eddig kamionokkal kielégített szállítási igény, továbbá az agrárium is a vasúttól várja a gabonaexport és a szójaimport egy részének lebonyolítását a közúti korlátozások miatt – fejtette ki az elnök a lap csütörtöki számában.

Azt is elmondta, hogy a napokban elindult Kínából a járvány utáni első kontinentális vonat, amely Ukrajnán és Záhonyon keresztül érkezik a budapesti Rail Cargo Terminal – BILK-re konténerekkel megrakottan.

Hozzátette: az RCH arra számít, hogy mivel újra működnek a kínai gyárak és kikötők, útnak indítják a hajókat is Európa felé az Ázsiában rekedt konténerekkel, és visszaerősödhet az európai export. Áprilisban életre kelhet a tengeri konténerforgalom, sőt ezen a téren a nyáron nagyobb mennyiségi felfutás várható a korábbi kiesés miatt.

