Internetes videóban mondtak köszönetet a mentősök

Válaszoltak a mentők a Maradj otthon! kampányra. Tánccal, énekkel, internetes videókban mondanak köszönetet mindazoknak, akik eleget tesznek a kérésnek és otthon maradnak. Az „otthonmaradók” pedig már napok óta tapssal köszönik meg az egészségügyi dolgozók munkáját – hangzott el az M1 Híradójában.

Szerda este a mentősök kivonultak egy fővárosi lakótelephez, hogy megköszönjék, hogy az állampolgárok otthon maradnak. A mentősök különleges műsort adtak elő, hosszú perceken át táncoltak egy korábbi világslágerre. A lakók az erkélyen tapsoltak, majd többen is csatlakoztak hozzájuk, persze csak betartva a tisztes távolságot. Az előadás ezzel még nem ért véget. Közösen elénekelték a Piramis Szállj fel magasra című dalát is.

A mentősök néhány nappal korábban Tóth Gabi énekesnővel zenéltek közösen. A Tankcsapda Örökké tart című dalát adták elő. A videót a mentőszolgálat osztotta meg közösségi oldalán. Ezzel is az önkéntes házi karanténban lévőknek akartak kedveskedni.

Az otthonmaradók pedig az egészségügyi és szociális dolgozóknak köszönik meg azt, hogy minden nap a frontvonalban küzdenek a koronavírus ellen. Több európai ország után Magyarországon is egyre többen fejezik ki hangos tapssal a hálájukat minden este pontban nyolc órakor.

A kezdeményezést itthon a Szívünk és Tapsunk közösségi oldal indította el, ahol az orvosoknak, ápolóknak és szociális dolgozóknak felajánlásokat is gyűjtenek. Az akció önálló életre kelt, néhány napja a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kérte az embereket, hogy az operatív törzs tagjaira és a rendfenntartókra is gondoljanak, amikor tapsolnak és lehetőség szerint egy imát is mondjanak el értük. A közösségi médiában pedig hasonló kezdeményezések indultak a boltokban-patikákban dolgozók munkájának elismerésére is.

A címlapfotó illusztráció.