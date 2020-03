Számos módon védekeznek az önkormányzatok a koronavírus ellen. Maszkokat osztanak, az óvodákba online beiratkozást indítanak. Pest megyében rémhírterjesztő ellen emeltek vádat. Mindeközben egyre többen segítik lehetőségeik szerint a védekezést.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: vádemelést javasolnak egy abonyi fiatalember ellen, aki az új koronavírussal kapcsolatban terjesztett rémhírt az egyik legnagyobb közösségi oldalon. Zavart és nyugtalanságot keltő, valótlan tartalmú bejegyzésére rövid idő alatt több tucatnyian reagáltak többen meg is osztották. A Ceglédi Rendőrkapitányság munkatársai rémhírterjesztés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a fiatalembert, aki beismerő vallomást tett.

Székesfehérvárra megérkezett a korábban megrendelt 100 ezer maszk – jelentette be Cser-Palkovics András polgármester. Jelezte: egy héten belül – egy tájékoztató levéllel együtt – minden fehérvári háztartásba két darab maszkot juttatnak el.

Velence polgármestere, Gerhard Ákos a koronavírus-járvány megelőzése érdekében szerdán elrendelte, hogy a város közigazgatási területén a lakosság ellátását szolgáló üzletekbe (élelmiszer, gyógyszertár, drogéria, posta) maszkban, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil igénybevételével lehet belépni és ott tartózkodni.

Szegeden a személyes találkozások számának csökkentése érdekében a 2020/2021-es nevelési évre online zajlik az óvodai beíratás. A szülők április 22-én és 23-án – a mobiltelefonos böngészőből is használható – ovi.szegedvaros.hu/beiratkozas oldalon tölthetik fel a szükséges adatokat.

Szentesen is az önkormányzat honlapján lesz lehetőség az óvodai beíratásra, április 20-án és 21-én. A beíratásra ezeken a napokon személyesen is lehetőség nyílik, de Szabó Zoltán Ferenc polgármester azt kérte, ezzel csak indokolt esetben éljenek a szülők.Szombathelyen áprilistól a koronavírus miatti

veszélyhelyzet fennállásának idejére nem kell bérleti díjat fizetniük azoknak a kis- és középvállalkozóknak akik az önkormányzattól bérelik és március végéig bezárni kényszerülnek üzleteiket- közölte a város polgármestere, Nemény András.

A Digitális Jólét Program (DJP) keretében működő Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) is azon dolgozik, hogy támogatást nyújtson a pedagógusoknak, a diákoknak és a szülőknek. Ajánlás mutatja be azokat az ingyenesen használható online megoldásokat, amelyek a tanulási-tanítási folyamatának egy-egy vagy akár több elemét is támogatják a távoktatásban.

Emellett webes képzés és több száz jól bevált gyakorlat is a pedagógusok rendelkezésére áll, amelyeket szintén felhasználhatnak a diákok online tanítása során.

Az Utánpótlás Akadémia KISTEXT SE közvetlenül a megnyitás előtt álló új – a Budapest IX. kerületében, a Soroksári út mentén található röplabda és kézilabda – sportlétesítményét felajánlotta a járvány elleni védekezés megsegítésére.