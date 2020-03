Polgárőrök segítik az időseket a koronavírus-járvány idején

A koronavírus-járvány az idősekre a legveszélyesebb, ezért is fontos védelmük. Az időseket a polgárőrök is segítik a járványhelyzetben. Élelmiszereket, gyógyszereket vesznek és az ügyintézésben is segítenek. Emellett a nap huszonnégy órájában kint vannak az utcákon, figyelnek a gyerekekre az iskolabezárások miatt.