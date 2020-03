Az M1 munkatársai bepillantást nyertek a Szent László Kórház mindennapjaiba

Az M1 kollégái bemehettek abba a fővárosi kórházba, ahol a koronavírussal fertőzött betegeket ápolják. Az orvosoknak és ápolóknak kötelező a védőszemüveg, valamint egy kisebb és egy nagyobb maszk viselése, ez utóbbi a teljes arcot védi. Az intenzív osztályon dolgozók a hozzátartozóikkal is alig érintkezhetnek, ugyanis nemcsak a munkában, hanem a magánéletben is szigorúan be kell tartaniuk a higiénés és távolságtartási szabályokat. Arra hívták fel a figyelmet, hogy az emberek leginkább úgy segíthetik az egészségügyi dolgozókat a vírus elleni küzdelemben, ha otthon maradnak – hangzott el az M1 Híradójában.

Védőszemüveg, alatta a szájat és az orrot eltakaró kisebb, majd egy teljes arcot védő nagyobb maszk – ezeket a speciális eszközöket kell hordaniuk a koronavírus-fertőzötteket kezelő orvosoknak és ápolóknak. A járvány idejére elsőként átalakított Szent László Kórház munkatársai folyamatosan ebben a felszerelésben figyelik a betegek állapotát.

A kórházban jelenleg nyolc fertőzöttet ápolnak intenzív osztályon.

A vírus miatt a kórházban a betegellátás menete és a munkaidő hossza is megváltozott. Káposztás-Benedek Eszter, az intenzív osztály vezető szakápolója az M1-nek arról beszélt, hogy az itt dolgozó orvosok és ápolók hozzátartozóikkal is alig érintkeznek, a munka mellett ugyanis a magánéletben is szigorúbban kell követniük a higiénés és távolságtartási szabályokat. Úgy fogalmazott: leginkább az emberek úgy segíthetik az egészségügyi dolgozókat a vírus elleni küzdelemben, ha otthon maradnak.

A kórházi ápolásra szoruló betegeket elkülönített, lélegeztetőgéppel felszerelt kórtermekben helyezik el. A Dél-pesti Centrumkórház (Szent Lázló Kórház) nagy részét már kifejezetten a fertőzöttek fogadására alakították át, az intézményben rajtuk kívül a daganatos betegeket látják el.

Nagy István, a kórház főigazgatója hangsúlyozta: az intézmény orvosai és ápolói is hősiesen helyt állnak, de a társadalom támogatása nélkül lehetetlen lenne felvenni a harcot a vírussal.

A járvány idejére a centrumkórházhoz hasonló elkülönített szobákat alakítottak ki az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben is. A koronavírus miatt több kórház működését is átszervezték, hogy szükség esetén karanténkórházként működhessen. A speciális ellátást igénylő fertőzötteket a Dél-pesti Centrumkórház és a Korányi-intézet mellett a Kútvölgyi Kórházban, a gyerekeket pedig továbbra is a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézetben látják el.

Az operatív törzs folyamatosan felügyeli a kórházi kapacitás bővítését – mondta Lakatos Tibor ezredes az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján. Müller Cecília országos tiszti főorvos emellett úgy fogalmazott: a bővítést a teljes ellátórendszerre kiterjesztik.

Csökkentheti a kórházak terhelését, hogy mostantól a háziorvos a mentőket is kiküldheti a fertőzésgyanús személy otthonához, hogy ott vegyenek tőle mintát. Ha a teszt kimutatja a koronavírus jelenlétét a szervezetében, de tünetmentes vagy enyhék a panaszai, akkor otthoni karanténban kell maradnia. Akinek az állapota kórházi ellátást igényel, a mentők beszállítják.

A címlapfotó illusztráció.