A Magyar Nemzeti Táncegyüttes kampányt indított a néptáncosoknak

Néptáncosok, sportolók és zenészek is közös célra hívják fel a figyelmet. Azt szeretnék, hogy mindenki, aki teheti, maradjon otthon, ugyanis ezzel lehet a legjobban csökkenteni a vírus terjedését – derült ki az M1 Híradójában.

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes „legényesezzotthon” kihívást indított a néptáncosoknak. Arra buzdítanak mindenkit, hogy aki megteheti, otthon táncoljon legényest. A kezdeményezést Sánta Gergő Harangozó-díjas táncművész kezdte.

Pár nap alatt a világ számos pontjáról csatlakoztak a kihíváshoz, például Paraguayból, Kanadából, Brazíliából, Angliából, Erdélyből és Felvidékről is.

Mindenkinek három táncost kell megneveznie, aki folytatja a kört. Így például Berecz István, a Fonó művészeti vezetője és Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes igazgatója is megmutatta mit tud, otthon a nappaliban.

Az otthonmaradásra hívja fel a figyelmet a Mol Fehérvár FC labdarúgója is, Nikolics Nemanja szerint a kórházi dolgozók az igazi hősök. Rasovszky Kristóf világbajnok úszó is azt javasolja mindenkinek, hogy tartsa be a hatóságok kéréseit. „Tartsák be azt, amit kér a kormány, és amit előír, hogy megelőzzük, hogy nagyobb és nagyobb gond legyen a vírus miatt” – mondta Rasovszky.

Időközben újabb dal született arról, hogy, aki teheti, maradjon otthon. Ember Márk fogalmazta meg, hogy szerinte miért fontos figyelni egymásra.

„Fontos, hogy most együttműködjünk, és közösen legyünk benne ebben az egészben, úgyhogy maradjunk otthon, vigyázzunk egymásra” – fejtette ki. A Vígszínház színésze a Dal című műsorban is szerepelt. Videójával a fiataloknak akart üzenni, hogy vegyék komolyan a járványhelyzetet.

Szombaton indult a Maradj otthon! Fesztivál, amit már százezren követnek a közösségi oldalon. Naponta több előadó jelentkezik élő koncerttel. Lobenwein Norbert, a fesztivál alapítója szerint az volt a cél, hogy a rajongók most se maradjanak zene nélkül.

Elindították a „maradjotthon” kihívást is, ebben a koncertek mellett naponta más-más zenész mindennapjaiba tekinthetnek be az oldal követői.