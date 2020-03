A home office tömegeket hajt az internetes csalók karjaiba

Felébredt a kiberalvilág, az adathalász- és egyéb csalásra épülő támadások szaporodására figyelmeztet az Amerikai Szövetségi Távközlési Bizottság. A felhívásban a járvánnyal összefüggésben megemlítik, hogy sokszor hamis gyógymódokat, víruskimutató eszközöket ígérnek a csalók, de legfőbb cél a később is felhasználható értékes információk, hozzáférési adatok, a digitális személyazonosságok megszerzése.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A jelenlegi kényszerhelyzet újabb és újabb digitális eszközök bevonását követeli meg a cégektől, akár az otthon végezhető munkához is. A most megszerzett technológiai tőkéből pedig a válság után is nagy előnyt lehet kovácsolni, mind a cégeknek, mind pedig a csalóknak.

Keleti Arthur kibertitok jövőkutató a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, egyre több olyan információ és adat van, amihez kötődnek személyes tartalmak is, ezért ezek védelme igen fontos.

Megszaporodtak a hamis gyógymódokat kínáló hirdetések

Napjainkban a kiberbűnözés a legnagyobb bevétellel kecsegtető bűnözői iparág. Ennek megfelelően az infrastruktúrák, amiket fel lehet ilyen helyzetben használni, abszolút rendelkezésre állnak, és el is kezdték használni.

December végén derült ki, hogy megjelent Kínában a koronavírus. Kis idő elteltével megjelentek a közösségi oldalakon, illetve e-maileken keresztül terjedtek csalások és visszaélések, melyek gyógyszert, gyógymódot reklámoztak.

Magyarországon már a koronavírus-járvány megjelenése előtt a közösségi médiában megjelentek hirdetések és oldalak, amelyek gyógymódokat és megoldásokat kínáltak fel – közölte Krasznai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója.

Hozzátette, ezek arra is jók, hogy a begyűjtött információkat a későbbiekben is fel lehessen használni.

Jelenleg sokkal inkább a direkt csalásokra törekednek,

azonnali bevételeket akarnak realizálni ezek az oldalak azzal, hogy a „gyógymódokat” próbálnak meg eladni.

A kiberbűnözés mellett van egy olyan iparág, amelyet az államok támogatnak, ez a klasszikus hírszerzés folyamata. Amikor Olaszországban még nem is járt feltétlenül csúcsra a koronavírus-járvány, már akkor az olasz kiberbiztonsági kutatók azonosítottak olyan, feltehetőleg állami hátterű kibertámadásokat, amelyek kihasználták ezt a káoszt. Ez egy ideális állapot a csalóknak – mondta Krasznai.

Keleti Arthur hangsúlyozta, a kiberbűnözéssel igen intenzíven foglalkoznak a hatóságok, és elég szigorúan.

Egyre több olyan modul működik a „nagy technológiai óriásoknál”, ami megpróbálja lekövetni ezeket a csalásokat. Ezek a vállalatok használnak mesterséges intelligenciát, és más eszközöket is arra, hogy kiszűrjék a hetente sok százmilliárd csatolmányból és kapcsolatfelvételből az olyan jellegű támadási kísérleteket, amelyek rosszindulatú kórokozókat akarnak eljuttatni a felhasználók számítógépeire. Ugyanígy nyilvánvalóan azt is próbálják figyelni, hogy az elmúlt időszakban milyen új internetes domaineket, neveket regisztráltak – húzta alá.

„Sok eszköz áll rendelkezésre, az a kérdés, hogy ezek között az eszközök között meg a jelek között milyen összefüggéseket tudunk felfedezni, és itt mind a kutatók, mind a technológiai cégek (Google, Facebook, Amazon) intenzíven foglalkoznak azzal, hogy ezeket észrevegyék. Azonban ez nem ér sokat, ha ezeket a jeleket nem dolgozzák fel különböző kibervédelmi központokban, például a Nemzeti Kibervédelmi Intézetben” – hangsúlyozta.

A felhasználók nélkül nem fog menni a védekezés

Fontos, hogy odafigyeljenek a felhasználók arra, hogyha kapnak egy információt, ami nem hivatalos forrásból származik, akkor mindenképpen menjenek utána, keressenek egy hivatalos forrást, de ne töltsenek le alkalmazásokat, ne indítsanak el programokat, mert így hiába próbálnak a szolgáltatók védekezni, ha a felhasználó oldalán beüt a baj – hívta fel a figyelmet.

Krasznai Csaba kifejtette, a jelenlegi helyzetben szinte nem lehet kiemelni olyan réteget, amelyik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartozna, hiszen mindenki odatartozik.

A távmunkába kényszerült felhasználóknak fokozottan oda kell figyelniük,

de a gyerekeknek és a szülőknek is.

Sok szülő regisztrált a gyerekeknek olyan felhasználói fiókokat, amelyeknél az információs biztonsági alapelvek betarthatók ugyan, de nem tartották be, mert nem rendelkeznek az ehhez szükséges ismeretekkel. Számos gyerek kerül fel az internetre anélkül, hogy az alapvető biztonsági ismeretei meglennének. Veszélyben vannak ugyanakkor a szülők is, hiszen számos olyan szolgáltatást kezdenek használni a gyermekük miatt, amit nem ismernek.

A biztonság legyen az első

Azok, akik távmunkába kényszerültek, azoknak eddig fogalmuk sem volt arról, hogy hogyan kell otthoni környezetben figyelni a biztonságra, például a bejövő e-mailek milyen problémákat okozhatnak, mikor az otthoni számítógépük fel van csatlakozva a céges hálózatokhoz. Az otthoni munkavégzés rászabadít az internetre sok olyan embert, akinek nincsenek meg az alapvető ismeretei a biztonságos internethasználatról.

Azt tanácsolom, hogy mindenképpen olvassák el a Nemzeti Kibervédelmi Intézet jótanácsait az nki.gov.hu weboldalon, illetve érdemes követni ennek a szervezetnek a Facebook és Intsragram oldalát. Az oldalakon jótanácsokat kapnak arra vonatkozóan, hogy milyen alapelveket célszerű betartani – emelte ki Krasznai Csaba.