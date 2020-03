Sportolók és énekesek is csatlakoztak a Maradj otthon!-kampányhoz

Már tízezrek követik a Maradj otthon! Fesztivál közösségi oldalát, amelyen élő koncertekkel szórakoztatják a közönséget zenészek, művészek. Ez is egyfajta fesztivál, csak most a virtuális térben. Közben már egyre több ismert ember kampányol az otthonmaradás mellett. Néhány tippet is megosztottak, hogy hogyan lehet ezt az időszakot átvészelni – hangzott el az M1 Híradójában.