Sorra ontják a híreket a saját bevallásuk szerint is álhíreket terjesztő portálok

Nemcsak a koronavírussal, hanem a járványhoz kapcsolódó álhírekkel is meg kell küzdenie a világnak, Magyarország sem kivétel. Főként az interneten, a közösségi oldalakon terjednek, de „hivatalos” sajtótermékek, újságok, hírportálok is terjesztik, sőt a gyanú szerint időnként gyártják is az álhíreket. Ez persze nem új jelenség, de a kormány szerint ez a jelenlegi helyzetben kiemelten veszélyes – hangzott el az M1 Híradójában.