Online miséket tartottak

A templomokban sem úgy telt vasárnap, ahogy „békeidőkben” megszokhattuk. Nem tartottak nyilvános miséket és istentiszteleteket, de voltak online közvetítések, a közmédia is átalakította az adását és több vallási tartalmat közvetített – hangzott el az M1 Híradójában.

A koronavírus-járvány miatt nem tartanak nyilvános szentmisét. A hívek ehelyett online vehetnek részt az istentiszteleteken. Egerben például a közösségi oldalakon és a Szent István Rádión keresztül elérhetők a napi katolikus szentmisék.

„Szedjük össze magunkat, készüljünk fel rá lelkileg, öltözzünk fel illően, mintha valóban ott lennénk a közösségeben az Isten házában, és a szentmise 45 percét teljes figyelemmel szenteljük a Jóistennek. Szükség van az imádságra!” – mondta Vízi János, az Egri Bazilika káplánja.

A miskolci Búza téri görögkatolikus templomból is élőben közvetítették a Szent Liturgiát.

Üresek voltak a padsorok az esztergomi ferences templomban is. Több százan járnak ide egy átlagos vasárnap, szentmisére. Most azonban interneten vagy a televízión keresztül követhették a katolikus hívek az atya gondolatait.

Vasárnap az online istentisztelet kezdetét jelezte Debrecenben a harangszó, ugyanis a Református Nagytemplom is bezárta kapuit a hívek előtt. A vasárnapi istentiszteletet a templom közösségi oldalán követhették a hívek.

A koronavírus miatt a közmédia is átalakította adásait. A Dunán és a Kossuth Rádióban is több vallási tartalmat láthatnak a nézők.Vasárnap délelőttönként katolikus mise és protestáns istentisztelet is látható a Dunán. Emellett a Duna minden hétköznap tíz perces napi áhítattal jelentkezik fél nyolctól, amelyben az adott naphoz kapcsolódó bibliai részlet felolvasását egy rövid bibliamagyarázat követi majd. A napi áhítat adásának ismétlése 19 óra 50 perctől a Kossuth Rádióban hallható.