Egyre több ismert ember csatlakozik a Maradj otthon! kampányhoz

Egyre több ismert és hétköznapi ember csatlakozik a Maradj Otthon! kampányhoz. Sportolók, énekesek, televíziós személyiségek is arra buzdítanak, hogy aki csak teheti, ne mozduljon ki. Az ország ifjúsági szervezetei is bekapcsolódtak az összefogásba, arra hívták fel a figyelmet, hogy az otthonmaradás lehetőségeket is jelent, mert például olyan dolgokkal is lehet foglalkozni, amikre eddig nem volt idő.