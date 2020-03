Borbás Marcsi is arra kér mindenkit: Maradjon otthon!

Borbás Marcsi, a Gasztroangyal műsorvezetője is csatlakozott a Maradj otthon! kampányhoz. Arra buzdít mindenkit, hogy maradjanak otthon.

A közösségi médiára feltöltött videójában elmondja: tudja, hogy nehéz ebben a helyzetben személyes kontaktus nélkül élni, a szabadidőnket közeli barátaink nélkül tölteni, de most ezt ajánlják a szakemberek. Tartsuk be a szakértők kérését, főleg az idősebb korosztály, hiszen most csak ezt az egy lehetőségünk van.

Hozzátette: most együttműködésre, megértésre van szükség.

Azt is mondta, gondolkodjunk pozitívan és csináljunk olyan dolgokat, amikre eddig nem volt időnk.