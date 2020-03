Szijjártó: Továbbra is mindent megtesznek a teherszállítás folyamatosságáért

Továbbra is mindent megtesznek, hogy a teherszállítás folyamatosságát és akadálymentességét fenntartsák, mert ez szükséges az emberek ellátásnak biztosításához és az országok gazdaságának működőképességéhez – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az MTI-nek, miután egyeztetett cseh, szlovák és osztrák kollégájával.

Kifejtette: azt kérte osztrák partnerétől, hogy a Hegyeshalom-Nickelsdorf határátkelőhely osztrák oldalán időben kezdjék el a kamionok és a személyforgalom szétválasztását annak érdekében, hogy a Magyarországon csak éjszaka átengedett tranzitforgalomra várók ne blokkolják a kamionforgalmat. Erre ígéretet, sőt azt a választ kapták, hogy ezt a munkát Ausztria már megkezdte – közölte.

Kitért rá: azt is kérte osztrák kollégájától, hogy biztosítsák, az éjszakai tranzitforgalomra várók semmilyen módon ne blokkolják a hegyeshalmi átkelőnél napközben sem a kifelé, sem a befelé irányuló forgalmat, és erre is ígéretet tettek, azt mondták, hogy ennek megfelelő intézkedéseket már hoztak is.

Szijjártó Péter Magyarország és Szlovákia vonatkozásában emlékeztetett: a miniszterelnök a parlamentben már hétfőn világossá tette, hogy kétoldalú tárgyalásokat folytatnak a határátlépési szabályokról, mivel a határmenti közösségek rendkívül szoros kapcsolatban állnak egymással. Sikerült megállapodást kötni: a magyar és a szlovák állampolgárok határátlépését szabályozták – mondta.

Közölte: azért, hogy a kamionforgalmat illetően is kevesebb legyen a várakozási idő, a korábban kijelölt két határátkelő helyett három helyen – Rajkánál, Parassapusztánál és Tornyosnémetinél – is átléphetnek a kamionok.

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy csütörtökön a belügyminiszterrel és a komáromi polgármesterrel folytatott konzultációt követően kezdeményezték Szlovákiánál a komáromi határátkelőhely újranyitását a magyar és a szlovák állampolgárok átlépésének segítésére.

