Sokan a szabadban vannak a koronavírus-járvány ellenére

A személyes találkozások kerülése és ha mindenki otthon marad – a jelenlegi leghatékonyabb ismert módja a védekezésnek a fertőzés terjedése ellen. Ezt Európa-szerte nehezen fogadják el az emberek, főleg, amíg nem alakul ki a veszélyérzet.

„Nagyon sok ember van itt, piknikeznek, labdáznak, fiatalok, idősek, gyerekek, örülnek együtt a jó időnek” – mondta az M1 Híradó helyszíni tudosítója a budapesti Normafánál.

Teszik ezt annak ellenére – tette hozzá –, hogy a kormány, az operatív törzs és az egészségügyi szakemberek is felhívták a figyelmet arra, hogy a koronavírus hazánkban is terjed. Egyelőre úgy tűnik, az emberek a fővárosban nem félnek a vírusfertőzéstől, nem óvják egészségüket. A belvárosban is sokan vannak az utcán, csoportosan sétálgatnak, beszélgetnek az emberek.

Nem tartanak távolságot egymástól

A Római-parton sincs ez másképpen, az emberek úgy látszik, nem törődnek az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésével, és a szakemberek tanácsaira sem figyelnek. Azt a tanácsot sem fogadták meg, hogy lehetőleg egy-két méteres távolságot tartsanak egymástól. Megfogják egymás kezét, csoportokban vonulnak, szemlátomást nincs bennük veszélyérzet – mondta az M1 helyszíni tudósítója a Római-parton.



A gyerekeknek elvileg otthon kellene lenniük, mivel a kormány bevezette a digitális oktatást a diákok számára, és ugyan az iskolákat bezárták, de ez nem tanszabadságot jelent, hanem azt, hogy távoktatás formájában zajlik tovább az oktatás.

Vidéken sem jobb a helyzet

Nyíregyháza belvárosában időseket, iskolásokat lehet látni. „Nyíregyháza egyik bevásárlóközpontjában nem volt szabad parkoló hely, annyian voltak” – mondta az M1 helyszíni tudósítója.

Miskolcon, bár a Széchényi tér üres volt, de a kávézók telve vannak. Tele van a sétáló utca, maszkot nem viselnek az emberek – tájékoztatott az M1 helyszíni tudósítója.

Többször elmondták a szakemberek és az operatv törzs is arról tájékoztatott, hogy gyorsan terjed a koronavírus, bármikor el lehet kapni, és, hogy folyamatosan nő a betegek száma. Az elkövetkező napokban több százra emelkedhet a fertőzöttek száma.

A címlapfotó illusztráció.