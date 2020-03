Átmenetileg bezárnak a BKK ügyfélközpontjai

Az új koronavírus terjedésének megelőzéséért, illetve megfékezéséért csütörtöktől a járványveszély elmúltáig bezárnak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ügyfélközpontjai.

A BKK az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében felhívta figyelmet arra, hogy az érintett 14 fővárosi értékesítési pont kiesése ellenére jegyek, bérletek továbbra is megvásárolhatók mintegy 370 automatából és kilenc – továbbra is nyitva tartó – pénztárban. Vonaljegyet, gyűjtőjegyet pedig sok viszonteladónál is lehet venni – írták.

Tudatták, hogy a járványhelyzet miatt az elmúlt napokban jelentősen visszaesett a közösségi közlekedés kihasználtsága; a legfrissebb, szerdai adatok szerint a járatok telítettsége átlagosan 10 százalék alatti.

A BKK kiemelte, hogy az ügyfelek és a dolgozók egészségének megóvásáért döntöttek a 14 ügyfélközpont és a népligeti jegy- és bérletpénztár bezárásáról. Ezeknek a nyílt légterű értékesítési pontoknak a forgalma az elmúlt időszakban minimálisra csökkent – tették hozzá.

A BKK azt javasolja, hogy a járványveszély idején az utasok a Közlekedési mobiljegy alkalmazásban vásárolják meg jegyüket, bérletüket. Bár egyelőre nem kapható az összes jegytípus, a leggyakrabban használt bérletek és napijegyek elérhetőek – közölték, jelezve, hogy erről további információk a BKK honlapján találhatók.

Ismertették, hogy a jegyek, bérletek emellett továbbra is beszerezhetők több fővárosi helyszínen, az értékesítési pontok is megtalálhatóak a BKK honlapján.

Továbbra is a megszokott nyitvatartás szerint várja a vásárlókat jegy- és bérletpénztár a Batthyány téren, az Örs vezér terén, a Puskás Ferenc Stadionnál, a Blaha Lujza téren, a Corvin-negyednél, Újpest-központnál, a Nyugati pályaudvarnál és a Nagyvárad téren.

Több száz további fővárosi helyszínen – postahivatalokban, újságárusoknál, élelmiszerboltokban – vásárolható vonaljegy és 10 darabos gyűjtőjegy – olvasható a közleményben. Azt írták, hogy a március 13. után pótdíjazott utasok esetében az utólagos személyes bérletbemutatás öt munkanapos határidejét csak az ügyfélközpontok újranyitásától kell számolni.

A helyszíni és az alappótdíj befizetésére a BKK az online átutalásos fizetési módot ajánlja. Az ehhez szükséges számlaszám az ellenőrtől kapott pótdíjelismervényen is szerepel. A pótdíjcsekken megadott befizetési határidő is változik: kettő helyett tizenöt munkanapon belüli megfizetéssel mérsékelhető 8 ezer forintra a 16 ezer forintos pótdíj – részletezte a BKK.

Egyéb ügyfélszolgálati ügyekben a BKK ügyfélszolgálata a +36-1 3-255-255-ös telefonszámon és a bkk@bkk.hu email-címen érhető el – áll a kommünikében.