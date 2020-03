Pozitív a fogadtatása a tantermen kívüli, digitális munkarendnek

Hétfő reggeltől új oktatási, tantermen kívüli digitális munkarend lépett érvénybe Magyarországon. Szakértők szerint a digitális tanagyagok elsősorban az ötödik évfolyamtól állnak rendelkezésre. Azonban számos önszerveződő csoport alakult a pedagógusok körében, ahol eddigi tapasztalataikról beszélnek, tanácsokkal látják el egymást, hogy megfelelően tudjanak helytállni az új szituációban.

Hétfő reggeltől új oktatási, tantermen kívüli digitális munkarend lépett érvénybe Magyarországon, melyet Orbán Viktor miniszterelnök péntek este videóüzenetben jelentette be. Hozzátette, elindították a későbbre tervezett digitális infrastruktúra kiépítését az oktatási intézményekben. A kormányfő azt mondta, lehet, hogy nem lesz zökkenőmentes az új rendszer, de még mindig sokkal jobb, ha folytatják a tanítást digitális eszközökkel, mintha ezt egyáltalán nem tennék meg, és a tanulási időszak véget érne. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy azok a pedagógusok, akiknek nincs ehhez szükséges felszerelésük, használhatják az iskola digitális eszközeit.

Az új módszertani javaslatokat a héten teszi közzé az oktatási kormányzat.

Nem egységes az országos lefedettség a digitális eszközök terén

Németh Szilvia oktatáskutató, a T-tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt. ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, már régóta léteznek olyan statisztikák és kutatások, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy nem egységes az internet, illetve a számítógépes lefedettség az országban. Hozzátette, sajnos vannak olyan, főként hátrányos helyzetű régiók, ahol probléma még az iskolai internetelérés is bizonyos órákon.

A döntéshozók azt javasolják, hogy ahol nem lehet hozzáférni digitális oktatási anyaghoz, ott

papíralapon kell eljuttatni a tananyagot

a diákok számára – tette hozzá. Szerinte járványügyi, gyors intézkedés esetén a legegyszerűbb megoldások működnek hatékonyan. Kiemelte, jelen esetben szoros együttműködésre és a már meglévő anyagok felhasználására van szükség.

Pozitívan fogadták az átállást

Nagy Zoltán, a Századvég oktatási üzletágának vezetője elmondta, a digitális tananyagok elsősorban az ötödik évfolyamtól állnak rendelkezésre. Hozzátette, jelenleg az új munkarend összes résztvevője pozitívan állt az új helyzethez. A pedagógustársadalomban, az oktatással foglalkozók körében a pénteki bejelentés óta számos

önszerveződő közösség jött létre.

Ezekben a közösségekben a már meglévő tudást, tapasztalatot osztják meg a tagok. Ez annak köszönhető, hogy sokszor nem az eszközellátottság a probléma, hanem, hogy egy eddig ismeretlen szituációban kell helytállniuk a tanároknak.

Nagy Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy

az alsó tagozatos diákok estében fontos lesz a szülői közreműködés,

a szülői támogatás is, főleg a digitális eszközökhöz való hozzáférés terén.

„Tavaly ősszel végeztek egy kutatást, amely a a tanárok, a diákok és a szülők hozzáállását vizsgálta a digitális oktatáshoz és bizonyos digitális felületekhez” – mondta Nagy Zoltán. Hozzátette, a kutatásból kiderült, hogy a gyerekek nyitottak, a pedagógusközösség távolságtartóbb, de nem határolódik el, a szülők pedig az észszerű használat mellett foglaltak állást.

Több tanár és iskolaigazgató is megerősítette, hogy eljött az ő idejük, hogy segítséget kell nyújtani a szülőknek, gyerekeknek és legfőképp egymásnak. Németh Szilvia hozzátette, úgy véli, hogy egy oktatási helyzet akkor működik jól, ha minden szereplője felelősnek érzi magát, és önként magára vállalja a szerepet, amibe kényszerült az új helyzet következtében. Kiemelte, eddig úgy tűnik, hogy minden gördülékenyen halad előre, mindenki helyesen, felelősségteljesen végzi a munkáját az új helyzetben.

A gyerekek elvárásai

Németh Szilvia gyerekekkel is beszélgetett a témában. Hozzátette, több gyerek is kiemelte, szüksége van arra, hogy legyen rendszeres támogatásuk, a szüleik is tudják, mit kell csináljanak, hogy kell kezeljék a különböző digitális anyagokat. A pedagógusoktól elvárják, hogy alakítsanak ki egységes napirendet, amihez alkalmazkodhatnak, illetve szeretnék, ha mielőbb tájékoztatást kapnának a számonkérés formájáról is.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

