Hatástalan gyógymódok terjednek a közösségi oldalon

Letartóztatták azt a Magyarországon élő külföldi férfit, aki társaival együtt tízmilliós csalást követett el. A társaság nem létező arcmaszkokat adott el egy amerikai cégnek, amelytől mintegy harmincmillió forintnyi előleget csalt ki. Egyre több a nyerészkedő a koronavírus-járvány miatt, sok online bűnöző az emberek félelmét kihasználva csal ki pénzt vagy adatokat az interneten – derült ki az M1 Híradóból.

Igyál sok teát, és menj a napfényre – egyebek mellett ezek a tanácsok szerepelnek abban az interneten terjedő megtévesztő bejegyzésben, amely egy olasz orvosra hivatkozva ajánl koronavírus elleni gyógymódokat a felhasználóknak. A járvány ellen hatástalan praktikákat február végén több ezren osztották meg a közösségi oldalon.

A gyanútlan internetezőknek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) logójával ellátott üzenetről sem tűnik fel elsőre, hogy az valójában nem a WHO-tól érkezett. A levélben azt ígérik a címzetteknek, hogy a szövegben szereplő linkre kattintva értesülhetnek a járvány miatti biztonsági intézkedésekről. Az e-mail-vírusról egyedül a feladó neve árulkodik: a levelet ugyanis a WHO „speciális vuhani vírustanácsadókként” írták alá.

Rajnai Zoltán, Magyarország kiberkoordinátora arra figyelmeztetett, hogy az online bűnözők előtt a koronavírus miatt új lehetőségek nyíltak meg. Szerinte a csalók az emberek félelmét és kíváncsiságát használják ki, hogy pénzt és adatokat csaljanak ki tőlük.

Szakértők szerint a megfelelő vírusirtó program mellett a csalók elleni leghatékonyabb védekezés az, ha nem kattintunk a hamis hirdetésekre, amelyeket a gyanús csatolmányok mellett a számunkra ismeretlen feladó, vagy a nyelvtanilag helytelen megfogalmazás buktathat le. Esetenként pedig az is, hogy az ilyen információk jórészt a közösségi oldalakon terjednek, és sokszor névtelen vagy általános forrásokra hivatkoznak.

A járványt kihasználó csalók az online téren kívül is megjelentek. A Magyarországon élő hondurasi férfit hétfőn tartóztatták le a hatóságok, miután egy amerikai céggel 220 millió szájmaszk eladásáról egyezett meg. A nemlétező árut a vevő ki is fizette, ám a férfi ennek ellenére az átadás előtt még több pénzt követelt. Végül az amerikai cég képviselője a személyes találkozóra a rendőröket is magával vitte, akik az étteremben elfogták a csalót.

A címlapfotó illusztráció.