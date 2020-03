Az izolációval lehetőség nyílik a magyarországi vakcinafejlesztésre

Európa több országa és Kína után itthon a Nemzeti Népegészségügyi Központ Nemzeti Biztonsági Laborjában dolgozó Kis Zoltán virológus vezetésével sikerült izolálni a vírust, amit a hazai és külföldi kutatók számára élő és nem élő változatban is rendelkezésre bocsátanak. Az izoláció a vírus működésének jobb megismerésére is lehetőséget ad – ezt kedden jelentette be az országos tiszti főorvos.