Keszthely és környéke sokat köszönhet a Festetics családnak

Az arisztokrácia a történelem folyamán nem mindig arról volt híres, hogy szívesen, nagyvonalúan és boldogan tesz a közjóért, a művelődés és a kultúra felvirágoztatásáért. A Tolna megyei Festetics dinasztia Nyugat-Magyarországon eltöltött kétszáz éve alatt a környék hihetetlen fejlődésen ment keresztül – hangzott el az M1 Itthon vagy! című műsorában.

A keszthelyi Festetics-kastély épülete és az előtte lévő díszudvar (Fotó: MTI/ H. Szabó Sándor)

Festetics Kristóf 1745-ben választotta székhelyéül Keszthelyt: az akkor épült, mindössze 34 szobás neobarokk kastély akkoriban a jelenlegi épületnek csak az egyik szárnyát tette ki.

Ahogy a család számban és vagyonban egyre gyarapodott, a kastély mérete is többszörösére nőtt: előbb klasszicista, majd rokokó szárnyakkal bővítették, elnyerte mai U-alakját, és végül 101 szoba kapott benne helyet.

A több mint 100 évig tartó csinosítgatás és megannyi átalakítás után az i-re a pontot a torony tette fel. A palota ezzel, fittyet hányva a kor divatjára, elveszítette szimmetriáját.

A kastély megúszta a II. világháborús bombázást és harcokat is

A Festeticsek sorából I. György emelkedik ki, aki a legtöbb érdemet szerezte a családnak. A latinul, németül, franciául, olaszul és angolul is kiválóan tudó kultúrember, különféle nyelveken és témákban írt könyvgyűjteményének impozáns szárnyat is építtetett.

Ez a könyvtár Magyarország egyetlen eredeti formájában fennmaradt főúri magánkönyvtára, egy családi könyvtár. A feliratok latin nyelvűek, ezek szintén I. György idejéből származnak, a könyvek különböző témák szerint vannak csoportosítva, a legnagyobb példányszámú szakcsoport a historia, vagyis az egyetemes történelem témájú könyveket foglalja magában. A gyönyörű famunka, mely szintén abból a korból való, egy keszthelyi asztalos mester kétkezi munkáját dicséri.

(Fotó: MTI/ H. Szabó Sándor)

A kastély megúszta a II. világháborús bombázást és harcokat is, és az ekkorra nyolcvanezer kötetesre duzzadt könyvtár is a csodával határos módon megmenekült a háborús fosztogatásoktól.

Az épület egy művelt orosz tábornok ellenőrzése alá került, aki – hogy megóvja a felbecsülhetetlen kincset – befalaztatta az ablakokat. A csodálatos tölgyfa könyvtár és számos kötete, – enciklopédiák, nyomatok és számos különleges kézzel festett könyv –, így túlélte a nehéz időket.

A Festeticsek Pesten is tartottak fent palotát, és hatalmas birtokaik voltak Tolnában, Somogyban, amit bizony szemmel kellett tartani.

Hosszabb utakra a postakocsikat részesítették előnyben

A vasút megjelenése előtt utazásra, hosszabb utakra a postakocsikat részesítették előnyben, a család pompás ménese pedig rendszerint a lovardában várakozott szolgálatra. Több hintójuk és kocsijuk is volt, mindig a célnak megfelelőt választották. Rövidebb utaknál általában a kényelmi szempontokat vették előtérbe, a megjelenést. A hintó, a kocsi lényegében státuszszimbólum is volt, a rangot mutatta. Annak idején nagy attrakció volt, hogy ha a gróf úr kikocsizott a kastélyból, akkor a fél város összeszaladt.

A gazdag arisztokraták az alkalomhoz választották a hintót, melyek legtöbbször fekete és bordó színben virítottak. A legnagyobbak megmozgatásához akár hat lóra is szükség lehetett. A tekintélyt parancsoló, elegáns hintók és hátaslovak jóval az automobil megjelenése után is fent maradtak. A Festeticsek egy idő után azonban elmaradoztak a városból, és mindinkább egy örökzöldekkel szegélyezett utat használták.



1894-ben Kossuth Lajos halálakor és szolidaritásból nagyon sok magyar város elnevezte az egyik vagy a legfontosabb utcáját Kossuth Lajosról, és ez így történt Keszthelyen is, úgyhogy az addigi Fő, illetve Öreg utca Kossuth Lajos névre váltott. Az akkori ura a kastélynak Festetics Tasziló ezt nem nézte jó szemmel, és innentől kezdve a fenyves allét mint saját magán utat is használta és nem a városon keresztül, hanem ezen a fenyvesen keresztül közelítette meg a fenékpusztai majorságukat.

A Fenyves allé – vagyis fasor –a kastélyparknál kezdődik és egészen a családi birtokig nyúlik. A fenyők közel hat kilométeren keresztül szegélyezik és teszik egyedivé az egyébként poros utat. A fasor áthalad egy kicsi majorságon is: itt áll a ház, ahol Petőfi Sándor szerelme, múzsája, későbbi felesége Szendrey Júlia meglátta a napvilágot.

Georgikon néven tangazdaságot alapítottak 1797-ben

A család egy másik majorságához nem vezet ugyan fasor, mégis európai hírnévre tett szert szintén Festetics György jóvoltából. A gazdálkodó gróf roppant elégedetlen volt a korabeli Magyarország feudális viszonyaival, a szakképzés hiányával, ezért 1797-ben Georgikon néven tangazdaságot alapított.

Nyolc intézetben oktatták alsó, közép és felsőfokon az ide jelentkezőket és felsőfokon az alap a gazdatiszt képzés mellett képeztek erdészeket, kertészeket, uradalmi jogászokat és mérnököket, akik a gazdasági építészettel foglalkoztak. Tehát ez nagyon fontos intézmény volt és Keszthely polgár várossá fejlődése is tulajdonképpen ennek köszönhető. A képzés költségeit a gróf állta, és gőzerővel igyekezett meghonosítani a kapitalista gondolkodást és gazdálkodást. Az egykori épületek, az istálló, a magtár ma különleges múzeum, az itt kiállított gépek némelyike ugyanis még mindig működőképes.

A fürdőzés kultúrája roppant lassan vert gyökeret Magyarországon és a Balaton környékén. Egy időben Mária Terézia az úszást még be is tiltotta, veszélyesnek, nem kívánatosnak tartotta. Ma már nehéz elképzelni, de Európa egyik legszebb tava, a Balaton sokáig kizárólag halászatra és az állatok itatására, fürdetésére szolgált.

Az első bátor fürdőzők a 19. században még fürdőházakból merészkedtek a vízbe, így a Balatont száz évvel ezelőtt még fürdőházak sora tarkította, de ezek közül ma már csak egyetlen egy áll, Keszthelyen.

A tó partját akkoriban sűrű nád vette körbe, ezért a fürdőházak tulajdonképpen a Balatonba benyúló mesterséges szigetek voltak kabinokkal. A vendégek közül csak alig néhányan tudtak úszni, ezért a közönség nagy része a tóba bevert cölöpökbe és közöttük feszülő fagerendákba kapaszkodva élvezte a víz nyújtotta örömöket. Egykor az egész keszthelyi Balaton-part is a Festetics család tulajdona volt, csere útján került a köz tulajdonába, és ezzel megnyílt a lehetőség az építkezésekre.

(Fotó: MTI/ Manek Attila)

A Hullám és a Balaton Szálló az 1890-es években épült. Először a Hullám készült el 1894-ben, de rögtön olyan népszerű lett, hogy két toronnyal bővítették is az épületet. 1897-ben. A mellette lévő szomszédos Balaton Hotel pedig 1850-ben készült el. Ezek az épületek most gyakorlatilag a Balaton part legrégibb, legikonikusabb hotelegyüttesét képezik és a századforduló hangulatát őrzik.

Hévíz Magyarország legjelentősebb gyógyfürdője

A Balaton, az üdülés lassan divat lett, és ez az egész város életét felpezsdítette. Egyre másra épültek a csinos villák, nagypolgári házak. Ebből a miliőből sokat megőriz Keszthely belvárosa. A Kastély kapuinál kezdődő sétáló utca a város főterébe torkollik, ahol többek között az a városi gimnáziuma is áll, amely szintén a Festetics családnak köszönheti létét.

Keszthelytől körülbelül tíz kilométerre található Hévíz és Magyarország legjelentősebb gyógyfürdője. Érdekes történelmi adat, de a 18. századig még a térképeken sem szerepelt. Hévízben, a vadon közepén megbújó meleg vizű tóban szintén a Festetics család látta meg a fantáziát és a lehetőséget. A munka egy alapos nagytakarítással, a tó kicsinosításával kezdődött, majd a fürdőházak építésével folytatódott. A hegyes tornyú fa épületek hatékony cégérnek bizonyultak.

Nem csak az urak jöttek fürdeni, hanem a szegény nép is. Az első leírás az 1800-as évek elejére datálható, amikor is szabályozták, hogy mikor jöhetnek az urak fürdeni, és mikor jöhet a pórnép fürdeni. A tó vonzereje korántsem merült ki abban, hogy télen-nyáron 37 fok körüli vízben úszkálhatott a közönség, hiszen a hévízi víz nem csak forró, de gyógyít is.

A Festeticsek nem várták be a II. világháborút követő államosítást, birtokaik elkobzását, internálást és az egyéb, arisztokratákat sújtó intézkedéseket: elhagyták Magyarországot. A család leszármazottai jelenleg Ausztriában élnek, de felbecsülhetetlen örökségüket nem vitték magukkal.