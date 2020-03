A kiberbűnözők kihasználják a nagyobb online-aktivitást

Óvatosságra intett Rajnai Zoltán, Magyarország kiberkoordinátora az online vásárlásokkal és adományozásokkal kapcsolatban.Rajnai Zoltán az M1-en hétfőn azt mondta: a koronavírus terjedése új lehetőséget ad a kiberbűnözőknek, akik kihasználják, hogy az emberek többet interneteznek, és inkább online vásárolnak.



A kiberbűnözők álhírekkel, vagy vásárlási felhívással próbálkoznak. A leggyakoribb, hogy emailt küldenek, amelynek csatolmányát megnyitva, vagy egy linkre való kattintással vírus fertőzi meg a címzett számítógépét.

Ez a módszer – mint mondta – nem új, de most a koronavírus-járványt a kiberbűnözők is kihasználják. A kiberkoordinátor felhívta a figyelmet arra is: akik adományozni szeretnének, mielőtt pénzt utalnának egy szervezetnek, mindenképpen nézzék meg a honlapját, azt, hogy kik állnak mögötte.