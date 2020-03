Hétfőn életbe lép az új, tantermen kívüli digitális tanrend

Hétfő reggel életbe lép az új, tantermen kívüli digitális tanrend, a diákok és a tanárok is készülnek az újfajta oktatásra. Több intézménnyel is beszéltek az M1 kollégái, a legtöbben nem aggódnak, mert már korábban is előfordult, hogy e-mailben kaptak tananyagokat. A Híradónak nyilatkozó igazgató azt mondta: jó döntés volt, hogy a kormány nem iskolai szünetet rendelt el.