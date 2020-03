A március 15-ei ünnepségre készülnek

A koronavírus miatt a nemzeti ünnep is más lesz. Elmaradnak a nagyobb rendezvények, de az 1848-49-es hősökről így is több helyen megemlékeznek majd, lesz olyan ünnepség, amit az interneten is élőben közvetítenek. A Kossuth téren is felvonják reggel a nemzeti lobogót, amit az M1-en is közvetíteni fognak – hangzott el az M1 Híradójában.