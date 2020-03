Orbán Viktor: Hétfőtől bezárnak az iskolák, digitális oktatásra állunk át

Digitális oktatásra állnak át az iskolák hétfőtől, a diákok távoktatásban tanulnak majd – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök péntek este a kormány közösségi oldalán.

Bejelentette, hogy hétfőtől digitális oktatásra állnak át az iskolák, amely új módszertant igényel majd.

Az oktatási akciócsoport által megfogalmazott javaslatot szombaton, vasárnap kormányrendeletben is olvasni lehet majd.

kormányfő kifejtette: március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe. Tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Olyan tanítási módok lesznek, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. Ez új módszertanokat is igényel.

Ennek értelmében a tanulók nem mehetnek az iskolába. Az igazgatóknak viszont be kell menniük. A tanároknak is folytatni kell az oktatást, de digitális eszközökkel – ismertette.

Az érettségire is fel tudnak készülni a diákok – mondta Orbán Viktor, hozzátéve: jó eséllyel a szokott rendben meg tudják tartani az érettségi vizsgákat.

Azt tanácsolta, hogy a gyerekek megőrzését ne a nagyszülőkre bízzák a szülők, akik a koronavírus veszélyeinek leginkább kitettek.

A miniszterelnök hét perces beszédében bejelentette azt is, hogy a koronavírus elleni védekezés keretében tíz akciócsoportot állítottak fel.

A koronavírus elleni védekezésről szólva elmondta, hogy több ezer mintavételhez elegendő laborkapacitással rendelkeznek a magyar kórházak. A WHO protokoll alapján jelölik ki a vizsgálandó személyek körét.

Kesztyűből 22 millió, maszkból 1,5 millió áll rendelkezésre és érkezik mintegy 1 millió műtéti maszk. Lélegeztetőgépből és altatógépből 2-2 ezer darab van jelenleg az országban, amely több tízezer megbetegedés esetén is elegendő ellátást is nyújt, de újabb gépek beszerzéséről is intézkedett a kormány – sorolta.