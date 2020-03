Távoktatási intézkedési terv a magyar felsőoktatásban

A felsőoktatási távoktatás feltételeinek megteremtését is célzó intézkedési tervet dolgozott ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium a koronavírus-járvány miatt.

A kép illusztráció. A Miskolci Egyetem egyik üres előadóterme 2020. március 12-én. Rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett a kormány az ország teljes területére az új koronavírus-járvány miatt. Intézménylátogatási tilalmat rendeltek el a magyarországi egyetemeken, csak távoktatásban folytatható az oktatás. (Fotó: MTI/Vajda János)

A szaktárca csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: így is biztosított a félév teljesítése, és ez az oktatási forma március 23-tól visszavonásig érvényes.

A szaktárca a fiatalok érdekeit szem előtt tartva egyeztetett az intézmények vezetőivel a rendelet alapján szükséges lépésekről, azért, hogy minden hallgató sikeresen zárhassa a félévét – írták közleményükben.

Emlékeztetettek: a koronavírus-járvány megfékezését célzó kormányrendelet értelmében az egyetemeken és főiskolákon intézménylátogatási tilalom lépett életbe. A szaktárca a március 12-én és március 13-án rektori oktatási, majd március 16-20. között tavaszi szünet elrendelését indítványozta. A hallgatók ebben az időszakban nem látogathatják a felsőoktatási intézményeket és fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy a tavaszi szünet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.

Az intézményeknek március 23-ig van lehetősége megteremteni a távoktatás feltételeit az adott specialitások figyelembe vételével. A távoktatással biztosított minden hallgató számára tanulmányaik folytatása és így a félév teljesítése is. A távoktatás március 23-tól visszavonásig érvényes, és ez idő alatt is fennáll az intézménylátogatási tilalom – közölték.

A terv arra is kitér, hogy a magyar hallgatók legkésőbb március 13-ig hagyják el kollégiumaikat és lehetőség szerint a továbbiakban lakóhelyükön tartózkodjanak. Ez alól kivétel csak rektori engedéllyel lehetséges. A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.

A rektori és tavaszi szünet, valamint a távoktatási időszak alatt a felsőoktatási intézmények oktatóitól, kutatóitól, tanáraitól, valamint a funkcionális területen dolgozóktól továbbra is elvárt a folyamatos munkavégzés. A minisztérium a jogszabály-változásokról, intézkedésekről folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetőket, és ismételten felhívja a figyelmüket arra, hogy mindig az operatív törzs intézkedései szerint járjanak el – tudatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium.