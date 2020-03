A szülők gyakran nem értik gyermekük mit csinál az interneten

Elindult a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szülőknek szóló, szótárszerkezetben felépülő információs oldala, a gyerekaneten.hu. Az oldal létrehozását az az általános tapasztalat sarkalta, hogy a szülők gyakran nem értik gyerekük mit csinál az interneten, milyen felületeken van jelen, milyen jelenségekkel találkozik. Szakértők elmondták a szülök ne eltiltsák az internethasználattól gyerekeiket, hanem beszélgessenek velük, tanítsák meg őket a biztonságos internethasználatra.

(Fotó: Shutterstock)

Szülőknek szóló információs oldalt indított a világhálóról, a közösségi médiáról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A gyerekaneten.hu egyfajta beavató szótárként tanít, vezet az online világban. A legtöbbször keresett kifejezések között például szerepel a sharenting, vagyis az, amikor a szülő túlzó nyíltsággal közvetíti gyermeke életét a közösségi médiában. „A gyerekeink képei nem mindenkié” – figyelmeztetnek az oldal üzemeltetői. Azonban a kérdés az felmérik-e ezt azok a szülők, akik a celebek likevadász cukiságát követve gyerekük minden percét megosztják az interneten a születéstől a fürdetésig.

Az oldal többek között olyan kérdésekre is választ ad, mint: hogyan kövessük gyermekünk virtuális kalandozásait, mit tegyünk, ha a digitális világnak már a kifejezéseit sem értjük, milyen feladatai, lehetőségei vannak a szülőknek a megelőzésben, a tudatos médiahasználat kialakításában, gyermekük követésében?

A szülők gyakran nem értik gyerekük mit csinál az interneten

Katona Gergely, az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Digitális Fejlesztési Osztályának vezetője a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában elmondta, az oldal létrehozását az az általános tapasztalat sarkalta, hogy a szülők gyakran nem értik gyerekük mit csinál az interneten, milyen felületeken van jelen, milyen jelenségekkel találkozik.

Hozzátette, néhány éve végeztek egy kutatást, gyerekekkel és szüleikkel beszélgettek. Ezekből a beszélgetésekből kiderül, hogy a gyerekek már igazán korán okoseszközökhöz jutnak, a gyerekek már 11 évesen rendelkeznek olyan eszközzel, amelyekkel bármikor fel tudnak csatlakozni a világhálóra. Katona Gergely kiemelte, azonban

az okos eszköz átadását nem követi semmilyen eligazító beszélgetés

arról, hogy mi történhet a gyerekekkel az interneten, milyen kockázatokkal kell szembenézzenek. Azt is elmondta, a kutatásból az is kiderült, hogy az utólagos megbeszélések arány is viszonylag alacsony.

Katona Gergely elmondta, az oldal létrehozásával egy olyan megoldást szerettek volna nyújtani a szülők számára, ami hozzásegíti őket ahhoz, hogy közös talajra tudják vezetni a beszélgetéseket gyerekeikkel.

Ne tiltsuk el a gyereket az internettől

Bor Olivér a Nemzeti Kibervédelmi Intézet sajtóreferense elmondta, a 21 század fejlődése olyan mértékeket öltött, a technika olyan szinten részévé vált az emberek életének, hogy okoseszközeik nélkül el sem tudják képzelni életüket.

Úgy gondolaja az okos eszközök tiltását minden szülő kerülje el, mivel a tiltás pszichológiai szempontból több negatív következményt is maga után vonhat. Hozzátette,

tiltás helyett a szülők beszélgessenek a gyerekeikkel, és ne féljenek a kölcsönös neveléstől.

A szülő nevelje gyerekét biztonságos internethasználatra, biztonságos eszközhasználatra, a gyerekek pedig mutassák meg, mondják el szüleiknek, mire is jó egy-egy applikáció, illetve beszélgessenek arról, milyen felületeket használnak az interneten.

Öt éves kor alatt ne érintkezzen képernyővel a gyerek

Katona Gergely szerint akkor érdemes a gyereknek megvásárolni az első okoseszközt, amikor elkezd egyedül iskolába járni.

Felhívta a figyelmet arra, hogy másfél éves kor alatt a gyerekeknek semmilyen összefüggésben nem tesz jót, az ha bármilyen képernyőt néznek. Hozzátette, öt éves kor alatt legfeljebb napi egy óra képernyőidőt engedélyezzenek a gyerekeknek szüleik.

Komoly veszélyforrás az adathalászat

Bor Olivér szerint a biztonságos internethasználat generációkon átívelő probléma. Ha egy gyerek úgy nő fel, hogy senki nem mutatja meg neki, hogyan kell az okoseszközöket használni, akkor a felnőtt világba belecsöppenve

könnyebben áldozatává válhat egy-egy adathalász támadásnak,

mert figyelmetlen lesz, nem lesz eléggé körültekintő.

Hozzátette, az adathalászat komoly veszélyforrást jelent úgy Magyarországon, mint nemzetközi szinten, a kibertámadások top hármas listáján szerepel. Kiemelte, a nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy aki rendszeren használja az internetet ügyintézésre, vásárlásra, azoknak körülbelül 20 százaléka már esett valamilyen adathalászat vagy kéretlen levél által okozott támadás áldozatává.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgató meg. A teljes beszélgetés itt hallgató meg.

A címlapfotó illusztráció.