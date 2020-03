A Semmelweis Egyetem hallgatóinak túlnyomó része fegyelmezett, azért is, mert ismerik az egyes betegségek lefolyását – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az M1-en csütörtök este.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán jelentette be, hogy rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdet ki a kormány a koronavírus elleni védekezésért. Közölte: intézménylátogatási tilalmat rendelnek el a magyarországi egyetemeken. Mostantól az egyetemi oktatás csak távoktatás formájában valósulhat meg, az egyetemi épületek bezárnak.

Merkely Béla hangsúlyozta: bár az orvostudományi oktatásban kifejezetten fontos a gyakorlat, meg fogják tudni oldani, hogy a hallgatók – ha később is –, de befejezzék a tanévet.

A rektor kitért arra is, hogy már régóta figyelik más egyetemek gyakorlatát. Már be is szereztek egy többi között a Harvard Egyetem által is használt rendszert, amely segítségével videokonferenciával is tarthatnak előadásokat. Merkely Béla azt is elmondta: hallgatóit arra kérte, hogy a távoktatás alatt is adjanak vért.