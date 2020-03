Több intézményben is óvintézkedéseket vezettek be

Magyarországon eddig 13 fertőzöttről tudnak az orvosok, 69-en pedig karanténban vannak. Lényeges, hogy a tizenharmadik beteg, egy magyar nő, aki a Debrecenben él, a már korábban kiszűrt brit férfi kontaktja. A nő már napok óta a Szent László kórházban van karanténban. Ebből is látszik, hogy jól dolgoztak a járványügyi szakemberek, és a kontakt-kutatók – hangzott el az M1 Híradójában.

A magyarországi óvodákban több óvintézkedést is hoztak. Fokozottan figyelnek a kilincsek, a játékok fertőtlenítésére és az összes külső rendezvényüket is lemondták.

Az óvintézkedések a szociális intézményeket is érintik, a legtöbb helyen látogatási tilalom van érvényben.

Több idősek otthonában is közvetlenül a bejárathoz szerelték fel az alkoholos kézfertőtlenítőket.

Az Országos Vérellátó Szolgálat is óvintézkedésekről döntött a koronavírus miatt. Harminc napig nem adhatnak vért és nem is léphetnek be a véradó helyszínre azok, akik február ötödike óta jártak külföldön, aki egészséges és nem érintett a korlátozásban azoktól azt kérik, hogy a folyamatos ellátás érdekében vegyenek részt a véradásokon.

„A rend és a fegyelmezettség kulcsfontosságú a mostani helyzetben” – mondta az egészségügyért felelős államtitkár, Horváth Ildikó a honvédelmi bizottság ülésén. Horváth hangsúlyozta: annak érdekében, hogy itthon megakadályozzák a fertőzés terjedését, fontos a megelőzés.

Egy hete jelent meg itthon a koronavírus, rögtön két iráni egyetemistáknál mutatták ki. Mostanra 13-ra nőtt a fertőzöttek száma: 8 iráni, 4 magyar és egy brit állampolgár kapta el bizonyítottan a kórt.

Karanténban csaknem 70-en vannak, köztük 16 egészségügyi dolgozó.

A címlapfotó illusztráció.